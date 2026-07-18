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ولاية قابس: متابعة إشكاليات التزود بالكهرباء وبمياه الشرب

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Bookmark article    Publié le Samedi 18 Juillet 2026 - 13:15 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أشرف والي قابس رضوان نصيبي يوم الجمعة على جلسة عمل تناولت الاشكاليات المطروحة في التزود بالكهرباء وبمياه الشرب
واستعرضت الجلسة التي ضمت بالخصوص، ممثلي الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ،والديوان الوطني للتطهير أسباب تلك الإشكاليات، والاجراءات المتخذة لمعالجتها
وتم التأكيد خلال الجلسة، على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بالمؤسسات العمومية والخاصة ،ومن قبل المواطنين لمجابهة الطلب المتزايد على الكهرباء الناجم عن الارتفاع الكبير المسجل في درجات الحرارة بمختلف ولايات الجمهورية

كما تم التأكيد على ضرورة أن تكون مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهيرعلى جاهزية تامة للتدخل عند الحاجة بالسرعة اللازمة
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