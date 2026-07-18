ولاية قابس: متابعة إشكاليات التزود بالكهرباء وبمياه الشرب

أشرف والي قابس رضوان نصيبي يوم الجمعة على جلسة عمل تناولت الاشكاليات المطروحة في التزود بالكهرباء وبمياه الشربواستعرضت الجلسة التي ضمت بالخصوص، ممثلي الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ،والديوان الوطني للتطهير أسباب تلك الإشكاليات، والاجراءات المتخذة لمعالجتهاوتم التأكيد خلال الجلسة، على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بالمؤسسات العمومية والخاصة ،ومن قبل المواطنين لمجابهة الطلب المتزايد على الكهرباء الناجم عن الارتفاع الكبير المسجل في درجات الحرارة بمختلف ولايات الجمهوريةكما تم التأكيد على ضرورة أن تكون مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهيرعلى جاهزية تامة للتدخل عند الحاجة بالسرعة اللازمة