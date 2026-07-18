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سوسة تحتضن الدورة الثالثة من مهرجان التّسامح الدولي للثقافة والسياحة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2026

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Bookmark article    Publié le Samedi 18 Juillet 2026 - 13:41 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تحتضن مدينة سوسة فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان التّسامح الدولي للثقافة والسياحة وذلك من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2026.

ويهدف المهرج، بإشراف إدارته الجديدة، إلى تعزيز قيم التسامح والانفتاح الثقافي من خلال برنامج متنوع يجمع بين الفكر والإبداع والفنون والسياحة الثقافية، من خلال مشاركة أدباء ومفكرين وفنانين وإعلاميين من تونس وعدد من الدول العربية والأجنبية.


ويتضمن البرنامج ندوات أدبية وفكرية ونقدية وحفلات لتوقيع الإصدارات الجديدة إلى جانب سهرات فنية وتكريم عدد من الشخصيات الثقافية والإبداعية تقديرا لإسهاماتها في المشهد الثقافي.


كما يشمل المهرجان برنامجا سياحيا للتعريف بالموروث الحضاري التونسي من خلال جولات بمدينة سوسة تشمل المدينة العتيقة والمتحف الأثري ورحلة بحرية إضافة إلى رحلة إلى مدينة القيروان تتضمن زيارة جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة وفسقية الأغالبة ومقامي سيدي الصحبي وسيدي بولبابة.
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