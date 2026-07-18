انطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي بتونس بمشاركة 150 شابا وخبيرا من الداخل والخارج

أطلقت، أمس الجمعة، فعاليات، الذي يتواصل من، في إطار دعم الابتكار وتسريع التحول الرقمي في تونس.ويهدف الحدث إلى تعزيز منظومة الابتكار من خلال إرساء تعاون فعلي بين المواهب التونسية الشابة والكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، بما يسهم في بناء جسور مستدامة بين البحث العلمي، والشركات الناشئة، والمؤسسات الاقتصادية.ويأتي تنظيم هذا الهاكاثون في ظل التحولات الاقتصادية العالمية التي تفرض تسريع اعتماد الحلول الذكية والأتمتة، حيث يجمعتحت إشرافمن تونس والخارج، يمثلون مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا.ويشكل الحدث فضاء عمليا لتطوير حلول مبتكرة تستجيب لتحديات حقيقية تواجه المؤسسات، مع التركيز على تصميم تطبيقات قائمة علىتكون قابلة للتنفيذ وذات أثر مباشر، خاصة في قطاعات استراتيجية تشملومن المنتظر أن تُختتم فعاليات الهاكاثون يومبإقامة النهائيات ضمن، حيث سيتم عرض أفضل المشاريع أمام نخبة من صناع القرار والمستثمرين والخبراء، بهدف دعمها وتحويلها إلى مشاريع واعدة.وتسعى، بالشراكة مع، من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانة تونس كوجهة إقليمية للابتكار، قادرة على تحويل كفاءاتها البشرية وإبداعاتها التكنولوجية إلى قيمة اقتصادية مستدامة.ويأتي هذا الهاكاثون ضمن فعاليات، الذي تنظمه الجمعية منبالشراكة مع مركز المسيرين الشبان.