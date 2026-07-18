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انطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي بتونس بمشاركة 150 شابا وخبيرا من الداخل والخارج

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5b38662e9d25.18321487_igohqekjlpnfm.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Juillet 2026 - 09:21 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أطلقت جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا، أمس الجمعة، فعاليات هاكاثون الذكاء الاصطناعي (TGF Hackathon)، الذي يتواصل من 17 إلى 19 جويلية 2026، في إطار دعم الابتكار وتسريع التحول الرقمي في تونس.

ويهدف الحدث إلى تعزيز منظومة الابتكار من خلال إرساء تعاون فعلي بين المواهب التونسية الشابة والكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، بما يسهم في بناء جسور مستدامة بين البحث العلمي، والشركات الناشئة، والمؤسسات الاقتصادية.


ويأتي تنظيم هذا الهاكاثون في ظل التحولات الاقتصادية العالمية التي تفرض تسريع اعتماد الحلول الذكية والأتمتة، حيث يجمع 150 طالبا وشابا من أصحاب الكفاءات تحت إشراف 50 خبيرا ومؤطرا من تونس والخارج، يمثلون مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا.


ويشكل الحدث فضاء عمليا لتطوير حلول مبتكرة تستجيب لتحديات حقيقية تواجه المؤسسات، مع التركيز على تصميم تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي تكون قابلة للتنفيذ وذات أثر مباشر، خاصة في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة، والصحة، والتأمين.

ومن المنتظر أن تُختتم فعاليات الهاكاثون يوم 21 جويلية بإقامة النهائيات ضمن المنتدى الدولي لتونس (Tunisia Global Forum)، حيث سيتم عرض أفضل المشاريع أمام نخبة من صناع القرار والمستثمرين والخبراء، بهدف دعمها وتحويلها إلى مشاريع واعدة.

وتسعى جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا، بالشراكة مع مركز المسيرين الشبان، من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانة تونس كوجهة إقليمية للابتكار، قادرة على تحويل كفاءاتها البشرية وإبداعاتها التكنولوجية إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

ويأتي هذا الهاكاثون ضمن فعاليات الدورة الثالثة من "شهر الكفاءات التونسية بالخارج"، الذي تنظمه الجمعية من 15 جويلية إلى 15 أوت 2026 بالشراكة مع مركز المسيرين الشبان.
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