أيوب الحفناوي يفوز سباق 200م سباحة حرة لبطولة فلوريدا

أحرز البطل الأولمبي والعالمي أيوب الحفناوي المركز الأول لسباق 200م سباحة حرة ضمن منافسات بطولة فلوريدا الصيفية للسباحة بالولايات المتحدة الامريكية بتوقيت قدره 1:50.76دق.وتنتظر الحفناوي عديد الاستحقاقات في مقدمتها دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تارنتو الايطالية من 21 أوت الى 3 سبتمبر القادمين.يذكر أن الحفناوي (23 عاما) كان قد توج بالميدالية الذهبية لسباق 400م سباحة حرة في دورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2020+1. كما فاز بذهبيتي سباقي 800م و1500م سباحة حرة وفضية سباق 400م سباحة حرة في بطولة العالم في فوكووكا باليابان سنة 2023 (حوض 50م) إلى جانب فضية 1500م سباحة حرة في بطولة العالم 2021 بأبو ظبي (حوض 25م).