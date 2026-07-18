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سوسة: فرق الحماية المدنية..متابعة لمدى جاهزيتها لمجابهة مختلف التحديات خلال الفترة الصيفية

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Bookmark article    Publié le Samedi 18 Juillet 2026 - 07:43 قراءة: 0 د, 45 ث
      
في إطار متابعة مدى جاهزية فرق الحماية المدنية بسوسة لمجابهة مختلف التحديات خلال الفترة الصيفية، خاصة مع تواصل موجة الحر، وارتفاع الإقبال على الشواطئ، وتأمين مختلف التظاهرات والمهرجانات الصيفية بالجهة، أدى والي سوسة سفيان التنفوري مؤخرا، زيارة ميدانية إلى مقرّي الحماية المدنية بكلّ من سيدي عبد الحميد ومساكن
وعاين الوالي خلال هذه الزيارة ،مدى توفر التجهيزات والوسائل الضرورية، وجاهزية الفرق الميدانية، إلى جانب الوقوف على ظروف العمل ومستوى الاستعداد للتدخل السريع والناجع عند الحاجة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات
كما شدّد على ضرورة مواصلة التنسيق المحكم بين مصالح الحماية المدنية ومختلف الهياكل المتدخلة، خاصة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها وتنظيم النجدة، وذلك في إطار اعتماد مقاربة استباقية تقوم على رصد المخاطر، والتوقي منها ،والتدخل الناجع قبل تفاقم الأوضاع

وتندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة المتواصلة التي توليها ولاية سوسة لمدى تنفيذ مخططات التأمين والنجدة، وضمان حسن التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يساهم في تعزيز سلامة المواطنين والمصطافين وزوار الجهة
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