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وزير الداخلية يشرف على تخرج دفعات جديدة من مختلف أسلاك الحرس الوطني

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Bookmark article    Publié le Samedi 18 Juillet 2026 - 08:42 قراءة: 1 د, 54 ث
      
اشرف وزير الداخلية خالد النوري، عشية يوم الجمعة بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة، على تخرج الدورة 76 عرفاء التي اطلق عليها اسم دورة الشهيد نجيب الله الشارني والدورة 38 تطبيقية ضباط وعلى انتهاء السنة التكوينية للدورة 13 للضباط انتداب مباشر.

وابرز الوزير ان تخرج الدفعات الجديدة من مختلف أسلاك الحرس الوطني يؤكد حرص وزارة الداخلية على تجسيد رؤيتها الاستراتيجية في بناء منظومة امنية عصرية وفعالة عبر مواصلة العمل على تحديث مناهجها وتطوير اساليبها من منطلق الايمان بان الامن والاستقرار لا يدوم الا برجل امن متسلح بالعمل والمعرفة ومتمسك بالانضباط الصارم والنزاهة ومتشبع بقيم دولة القانون ومبادئ حقوق الانسان.


وأوضح في الكلمة التي القاها بالمناسبة ان التلاحم بين الكفاءة الميدانية والقيم الإنسانية هو الضامن الحقيقي لإنفاذ القانون بكل حياد وصون امن المواطنين وحرمة ممتلكاتهم ترسيخا لجسور الثقة بين المجتمع ومؤسسته الأمنية العتيدة.


وابرز ان المدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة تؤكد بهذه الدفعات الجديدة من الخريجين من العرفاء والضباط مكانتها كصرح تكويني عريق شامخ بمسيرة 43 سنة من البذل والتميز ليظل كعادته معقلا للشرف ولصنع الرجال وحصنا للسيادة الوطنية.

وثمن الدور الهام لقيادة الحرس الوطني وسهرها الدؤوب على تحديث المنظومة التكوينية والارتقاء بجاهزية الافراد وهو ما يبرز "في تجلي هذه الطفرة النوعية في إرساء نظام إدارة التعليم كركيزة استراتيجية رائدة تشحذ طاقات افرادها وتظفي على أدائهم اقصى درجات الدقة والاحترافية والنجاعة" على حد تعبيره.
وتوجه بالمناسبة بتحية تقدير الى كافة إطارات المدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة الذين لم يدخروا جهدا لتاهيل هذه النخب الواعدة ولصقل مهارات افرادها ليكونوا على أهبة الاستعداد لخدمة الوطن.

وتوجه وزير الداخلية للخريجين بالقول "ابنائي الأعزاء ان وقوفكم اليوم بهذا الميدان مرتدين زي الشرف والواجب ليس مجرد احتفاء بالتدريب والتخرج بل هو اعلان ميثاق غليظ وبداية مسيرة وطنية كبرى عمادها الأمانة والمسؤولية العظمى امام الله وامام الوطن، اعلموا انكم مقبلون على مهام مقدسة فليكن الانضباط عقيدتكم والنزاهة والحياد بوصلتكم وخدمة الشعب الابي غايتكم الاسمى، كونوا لتونس الدرع الحصين الذي لا ينكسر ولأمنها العين الساهرة التي لا تنام".
وتولى وزير الداخلية بالمناسبة تكريم عائلة الشهيد نجيب الله الشارني وتسليم الشارات والجوائز للمتفوقين من الخريجين وحضر استعراضا أنجزته الدورات التكوينية ومن مختلف اختصاصات الحرس الوطني في مجالات الحركات الجماعية والرياضية وتدخلات فوج الطلائع والوحدة المختصة للحرس الوطني التي أنجزت اكثر من 400 عملية منذ سنة 2011 اسفرت عن القضاء على اكثر من 100 إرهابي وتقديم اكثر من 400 اخرين الى القضاء دون احتساب ملحمة بنقردان.
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