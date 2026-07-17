اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة تؤكد بتونس تعزيز التعاون في مكافحة التهريب ورقمنة الإجراءات

أكدت اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة، في ختام أشغال اجتماعها المنعقد يومي الخميس والجمعة 16 و17 جويلية 2026 بمقر الإدارة العامة للديوانة بتونس، التزام البلدين بمزيد تعزيز التعاون الجمركي، لا سيما في مجالات مكافحة التهريب، وتيسير حركة المسافرين والبضائع، ورقمنة الإجراءات، والتكوين وتبادل الخبرات.وانعقد الاجتماع تحت إشراف المديرين العامين للديوانة التونسية والجمارك الجزائرية، بحضور سفير الجزائر بتونس وعدد من الإطارات السامية من الجانبين، في إطار متابعة برامج التعاون الثنائي في المجال الجمركي، وفق ما أورده بلاغ صدر عن الإدارة العامة للديوانة التونسية.وأكد المدير العام للديوانة، في افتتاح أشغال اللجنة، أهمية توحيد الجهود الجمركية المشتركة بما يعزز علاقات الأخوة والتعاون بين تونس والجزائر، ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة من خلال تكثيف التعاون في مكافحة التهريب، وتيسير انسياب حركة المسافرين والبضائع، إلى جانب دعم التعاون في مجالات التكوين والتدريب وتبادل المعلومات.ومن جانبه، شدد المدير العام للجمارك الجزائرية على الدور المحوري للمؤسسات الجمركية في دعم النشاط الاقتصادي، مبرزا أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والبناء على ما تحقق من نتائج للارتقاء بالشراكة الجمركية إلى مستويات أوسع.وتناولت أشغال اللجنة سبل تطوير التعاون بين إدارتي الجمارك بالبلدين، ولاسيما من خلال مزيد تسهيل حركة المسافرين، وتفعيل فرق العمل المشتركة في مختلف المجالات الميدانية والفنية والمتخصصة، إلى جانب تقييم مدى تقدم تنفيذ الاتفاقيات المشتركة، ومتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المنعقد بالجزائر خلال شهر ماي 2025.كما ثمن الجانبان جهود المصالح الجمركية في البلدين في تسهيل انسياب المبادلات التجارية، عبر تقليص آجال التسريح الجمركي ومعالجة الإشكاليات بصفة فورية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الإداري المتبادل.وبحث الاجتماع كذلك سبل تعزيز آليات مكافحة التهريب عبر الحدود البرية، ودعم رقمنة الإجراءات الجمركية بما يسهم في مزيد تطوير التعاون وتبادل المعطيات بين الإدارتين.وفي مجال التكوين، اتفق الطرفان على دعم التعاون بين المؤسستين المختصتين، وتم بهذه المناسبة توقيع اتفاقية توأمة بين المدرسة الوطنية للديوانة بتونس والمدرسة العليا للجمارك بوهران، بما يعزز تبادل الخبرات والبرامج التكوينية بين الجانبين.