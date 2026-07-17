حمزة البلومي: جلسة يوم 21 جويلية للنظر في الاعتراض على الحكم الغيابي بالسجن

أفاد الإعلاميبأنه تم تحديدموعدا للنظر في الاعتراض الذي تقدمت به هيئة الدفاع أمام، بخصوص الحكم الغيابي الصادر ضده وضد رئيسة تحرير برنامجعلى قناة الحوار التونسي،، في القضية التي رفعها الرئيس الأسبقسنةوأوضح البلومي، في تصريح لوكالة، أنه علم الأسبوع الماضي بصدور حكم غيابي ابتدائي عنسنةيقضي بتسليط خطية مالية عليه وعلى إنصاف البوغديري، قبل أن تستأنفالحكم، لتصدر المحكمة الاستئنافية فيحكما يقضي بسجنهما لمدةمع خطية مالية.وأكد البلومي أنه لم يتمكن من ممارسة حقه في الدفاع خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، بسبب عدم تلقيه، وفق تصريحه، أي استدعاء للحضور أمام المحكمة، مشيرا إلى أن فريق البرنامج كان قد قدم اعتذارا بعد بث فيديو تبين أنه مفبرك ويتعلق بالرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.وأضاف أن التحقيق القضائي استمع آنذاك إلى فريق البرنامج، واستبعد فرضية وجود وفاق للإساءة التي تمسك بها لسان دفاع الشاكي، واعتبر القضية في إطارغير مقصود، ودون نية للإساءة أو الثلب، وهو ما جعل فريق البرنامج يعتقد أن الملف قد أُغلق بعد تقديم اعتذار علني.