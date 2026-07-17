البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية(ربع النهائي): المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره البحريني 1 - 2
انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة الشاطئية اليوم الجمعة أمام نظيره البحريني بنتيجية 1 - 2 لحساب منافسات الدور ربع النهائي للبطولة العربية للعبة المقامة بالمغرب من 13 الى 19 جويلية الجاري.
وكان المنتخب التونسي المتكوّن من الثنائي آدم المدب وعزيز لنقيز قد حقق في دور المجموعات 3 انتصارات ضمن المجموعة الثانية جاءت على النحو الاتي:
المجموعة الثانية
الخميس 16 جويلية 2026
تونس - ليبيا 2 - 1
الأربعاء 15 جويلية 2026
تونس - البحرين 2 - 1
تونس - المغرب 2 - 0
وكان المنتخب التونسي المتكوّن من الثنائي آدم المدب وعزيز لنقيز قد حقق في دور المجموعات 3 انتصارات ضمن المجموعة الثانية جاءت على النحو الاتي:
المجموعة الثانية
الخميس 16 جويلية 2026
تونس - ليبيا 2 - 1
الأربعاء 15 جويلية 2026
تونس - البحرين 2 - 1
تونس - المغرب 2 - 0
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