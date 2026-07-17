البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية(ربع النهائي): المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره البحريني 1 - 2

انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة الشاطئية اليوم الجمعة أمام نظيره البحريني بنتيجية 1 - 2 لحساب منافسات الدور ربع النهائي للبطولة العربية للعبة المقامة بالمغرب من 13 الى 19 جويلية الجاري.وكان المنتخب التونسي المتكوّن من الثنائي آدم المدب وعزيز لنقيز قد حقق في دور المجموعات 3 انتصارات ضمن المجموعة الثانية جاءت على النحو الاتي:المجموعة الثانيةالخميس 16 جويلية 2026تونس - ليبيا 2 - 1الأربعاء 15 جويلية 2026تونس - البحرين 2 - 1تونس - المغرب 2 - 0