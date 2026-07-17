تونس: المكيفات تقفز إلى المرتبة الثانية بين أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء في المنازل التونسية

كشف مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناءات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة،، أن أجهزة التكييف أصبحت تحتلضمن أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء في تونس، وفق آخر دراسة أنجزت سنة، بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة في دراسة سنةوأوضح أن هذا التطور يعود إلى الارتفاع الكبير في عدد أجهزة التكييف المركبة بالمنازل، حيث تم تركيب نحوخلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في استهلاك الكهرباء، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.وأضاف أن أجهزة التكييف أصبحت تمثل نحومن إجمالي استهلاك الكهرباء في المنازل، لتتقدم بذلك إلى المرتبة الثانية في قائمة أكثر الأجهزة استهلاكا للطاقة.وفي المقابل، أكد بكوش أنلا تزال تتصدر قائمة الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء، رغم تراجع حصتها من أكثر منفي الدراسات السابقة إلى نحووفق نتائج دراسة سنةوأشار إلى أن هذه النتائج تستند إلى متابعة تطور استهلاك الكهرباء في القطاع السكني على امتداد أكثر من عشرين عاما، اعتمادا على الدراسات الدورية التي تنجزهاوالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، والتي ترصد التحولات في أنماط استهلاك الطاقة داخل المنازل.وكان عبد القادر بكوش قد كشف، خلال ندوة بعنواننظمتها الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة يوم، أن عدد أجهزة التكييف في تونس يبلغ نحو، وأن أكثر منمن الأسر التونسية تمتلك جهاز تكييف واحدا على الأقل.وبيّن أن أجهزة التكييف في القطاع السكني تستأثر وحدها بنحوخلال فصل الصيف، مشيرا إلى أن ذروة الطلب على الكهرباء بلغتخلال شهروأكد أن التشغيل المتزامن لأجهزة التكييف خلال موجات الحر يفرض ضغطا كبيرا على المنظومة الكهربائية الوطنية، وهو ما يفسر الارتفاع المتواصل في مساهمة هذه الأجهزة في استهلاك الكهرباء بالمنازل، ويبرز أهمية ترشيد الاستهلاك واعتماد تجهيزات عالية النجاعة الطاقية.