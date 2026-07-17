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اختتام المرحلة الثانية من البرنامج التكويني بين المدرسة الوطنية للادارة ونظيرتها الايطالية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Juillet 2026 - 23:05 قراءة: 1 د, 39 ث
      
احتضنت المدرسة الوطنية للادارة، الاربعاء المنقضي، لقاء انتظم في اطار تنفيذ أشغال المرحلة الثانية من مشروع التكوين المشترك بين المدرسة الوطنيّة للإدارة بتونس ونظيرتها الايطالية، والذي يندرج في إطار برنامج «تعزيز قدرات وكفاءات ومعارف كبار المسؤولين العموميّين في أربعة بلدان إفريقيّة نموذجيّة»، المموّل من قبل التّعاون الإيطالي في إطار خطّة ماتّيي.

وقد شملت الدورات التكوينية الحضورية الملتئمة، خلال أيام 13 و14 و15 و 16 جويلية 2026، ثلاث مجموعات، وذلك بعد أن تم استكمال المرحلة الأولى من التكوين على الخط.


وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرحلة تركزت حول ثلاثة محاور ذات أولوية تتمثل في القيادة الإدارية والتصرف في الدين العمومي ورقمنة الإدارة والسلامة السيبرنية، بالإضافة الى المحورين حول الشراءات العمومية والسياسات العمومية. وشارك فيها عدد من الإطارات العليا بمختلف الوزارات والهياكل العمومية.


وتولت نخبة من الخبراء الإيطاليين والأساتذة والمكونين التونسيين تأمين هذه الأنشطة التكوينية، التي جمعت بين المحاضرات العلمية والتطبيقات العملية ودراسة الحالات الواقعية، وفق ما نقلته صفحة المدرسة الوطنية للادارة، حسب ما ورد على صفحة المدرسة الوطنية للإدارة، امس الخميس.

ويشمل المشروع، الذي اشرف سفير ايطاليا بتونس، أليساندرو بروناس، على اللقاء الملتئم بمقر المدرسة الوطنية للادارة، مئات المسؤولين العموميين التونسيين من مختلف الوزارات، في اربع بلدان افريقية وهي تونس والكوت ديفوار واثيوبيا وكينيا.

ويساهم هذا المشروع، الذي أمّن مسارات تكوين متقدّم وتبادل الخبرات وتقاسم أفضل الممارسات للمسؤولين العموميين المعنيين، في تعزيز التعاون المؤسّساتي بين تونس وايطاليا، وفق ما نشرته سفارة ايطاليا بتونس، امس الخميس.

وقال السّفير بروناس، بالمناسبة، «يمكن للإدارتين العموميّتين الإيطاليّة والتونسيّة أن تجنيا فوائد كبيرة من خلال تبادل الخبرات وتعزيز التواصل وتنظيم برامج تكوين مشتركة حول مواضيع ذات اهتمام مشترك"، حسب بلاغ السفارة.

واضاف ان "المشروع المشترك بين المدرستين الوطنيّتين للإدارة في كل من تونس وإيطاليا، يُعدّ نموذجًا ناجحًا، إذ يؤكّد الطّابع المتميّز للعلاقات بين مؤسساتنا ويعزّز شراكة متكافئة تعود بالنفع المتبادل، وذلك في إطار روح خطّة ماتّيي".

وحضر هذا اللقاء كل من مديرة مكتب تونس للوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية إلى جانب ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج وعضو في لجنة قيادة المشروع بالإضافة إلى ممثلي المدرسة الوطنية الإيطالية للإدارة والخبراء الإيطاليين والتونسيين والمشاركين في البرنامج.
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