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الدورة الرابعة من مهرجان البيكولو للمسرح المعاصر ببنزرت من 22 إلى 26 جويلية 2026

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Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Juillet 2026 - 20:33 قراءة: 1 د, 32 ث
      
تنتظم الدورة الرابعة من مهرجان البيكولو للمسرح المعاصر ببنزرت من 22 إلى 26 جويلية 2026، لتقدم للجمهور برنامجا يراوح بين المسرح والموسيقى والرقص والفن التشكيلي.

ويتضمن برنامج هذه الدورة عروضا مسرحية للأطفال والبالغين وورشات ولقاءات فنية، فضلا عن تكريم عدد من الشخصيات الفاعلة في المجال المسرحي، إذ ستشهد هذه الدورة تكريم كل من الممثل المسرحي والمخرج سليم الصنهاجي، مدير الدورة القادمة من أيام قرطاج المسرحية، والممثلة صباح بوزويتة، والممثلة فاطمة بن سعيدان، والمخرجة وفاء الطبوبي، والممثلة منيرة الزكراوي، فضلا عن تكريم الراحل الفاضل الجزيري الذي ستُعرض آخر أعماله "جرانتي العزيزة" في اختتام الأيام يوم 26 جويلية 2026.


وفضلا عن العروض الفنية والتكريمات يتضمن برنامج الدورة ورشتين فنيتين تحمل الأولى عنوان "مشروع هوية الحركة" وتأطرها مالو ريداريس. وقد انطلقت منذ 15 جويلية الجاري بدار الشباب ببنزرت وتتواصل إلى غاية 23 من نفس الشهر، أما الثانية فتحمل عنوان "من الجسد إلى القصة" تأطير معز حمزة وتمتد من 22 إلى 25 جويلية.
وسيكون الفن التشكيلي حاضرا خلال فعاليات الدورة من خلال معرض رسم بعنوان "مال'ار" تُعرض خلاله "أعمال فنانات وفنانين أطفال وشباب يحتفون بالجمال والتعبير الفني في فضاء مفتوح للجمهور"، وتؤطر هذا المعرض الفنانة أمال الجميلي.

وتنقسم عروض الدورة إلى قسمين عروض للكبار والعروض الأطفال، ويضم برنامج عروض مسرح الأطفال الذي يتواصل يومي 25 و26 جويلية مجموعة من المسرحيات من إنتاج نادي مسرح بيكولو وهي، "الباب السحري" و "الكنز" و "كهف الحكايات" و "إلى القمر".

أما برنامج عروض الكبار فيتضمن العروض التالية :
يوم 22 جويلية عرض "صدى الجسد" لنادي مسرح بيكولو وعرض موسيقي بعنوان "اغتراب" للشابة آمنة البجاوي
يوم 23 جويلية، عرض مسرحي بعنوان "القضية 619" لنادي مسرح بيكولو، تليه مسرحية "دراما" لمحمد البركاتي
يوم 24 جويلية، عرضان راقصان الأول بعنوان "النداء 2" لمالو ريداريس، والثاني بعنوان "دي ان ايه 2" لمنتصر السلامي
يوم 25 جويلية، مسرحية "موعد في ترويا" لخالد الفرجاني، ومسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي
يوم 26 جويلية، مسرحية "جرانتي العزيز" آخر أعمال الفنان الراحل الفاضل الجزيري
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