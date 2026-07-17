القصرين: فرع مدينة العلوم بالجهة يبرمج مدرسة صيفية ثانية في الحساب الذهني لفائدة تلاميذ المرحلة الإبتدائية

برمج فرع القصرين لمدينة العلوم بتونس مدرسة صيفية ثانية في الحساب الذهني أيام 29 و30 و31 جويلية الجاري، وذلك بمقر الفرع الكائن بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية بالقصرين، استجابة للإقبال المسجل ولطلبات عدد من الأولياء، وفق المكلف بفرع القصرين لمدينة العلوم، ناجي أحمدي.وأوضح أحمدي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنّ هذه المدرسة الصيفية تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة، وتنتظم حصصها يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال، مقابل معلوم تسجيل قدره 30 دينارا للمشارك.وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات التفكير السريع والتركيز لدى الأطفال، وتمكينهم من إنجاز العمليات الحسابية الأساسية، من جمع وطرح وضرب وقسمة، ذهنيا وبطرق مبسطة وتفاعلية بالإعتماد على تقنيات الحساب بالأصابع، وذلك من خلال ورشات تطبيقية وتمارين وأنشطة تربوية تسهم في تطوير القدرات الذهنية وتعزيز الثقة بالنفس.وأشار إلى أن مختصا في الرياضيات سيتولى تأطير المدرسة الصيفية، بما يضمن تقديم محتوى علمي مبسط يتلاءم مع الفئة العمرية المستهدفة ويجمع بين التعلّم والترفيه.وتأتي هذه المدرسة في إطار سلسلة من المدارس الصيفية العلمية التي ينظمها الفرع خلال العطلة الصيفية، حيث انتظمت مدرسة أولى في الإيقاظ العلمي أيام 10 و11 و12 جوان الماضي، تلتها مدرسة ثانية في الحساب الذهني أيام 1 و2 و3 جويلية الجاري، ومن المبرمج تنظيم مدرسة صيفية ثالثة في علم الفلك أيام 5 و6 و7 أوت المقبل، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة، وستتناول عددا من المحاور المتعلقة بأساسيات علم الفلك، من بينها الأجرام السماوية، وأطوار القمر، وتعاقب الفصول، إلى جانب التعريف بأبرز الظواهر الفلكية بأسلوب مبسط وتطبيقي، وفق نفس المصدر.وأكد أحمدي أن الإقبال على المدارس الصيفية كان مقبولا، ومن المؤمل أن تشهد الدورات المقبلة مشاركة أوسع، بالنظر إلى ما توفره هذه المبادرات من فضاءات تجمع بين الترفيه والتعلم، وتسهم في تنمية الفضول العلمي وصقل مهارات الأطفال خلال العطلة الصيفية.