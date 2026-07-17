المهرجان الثقافي والسياحي والرياضي بالصرندي من معتمدية جربة اجيم فقرات متنوعة بنفحات تراثية اصيلة

انطلقت مساء أمس فعاليات المهرجان الثقافي والسياحي والرياضي بالصرندي من معتمدية جربة أجيم في دورة سادسة تحت شعار "الصرندي تجمعنا " فجمعت جمهورا لم تثنه حرارة الطقس عن مواكبة جملة من الفقرات افتتحت بها فعاليات اليوم الاول من كرنفال وتنشيط بالماجورات والكشافة التونسية والفرق الشعبية والدمى العملاقة مع لوحات استعراضية من العادات والتقاليد التراثية بالجزيرة فنجحت في ادخال اجواء مميزة بالمنطقة تفاعل معها الجمهور فاستمتع وعاش فسحة من الفرح.مثل المهرجان عرسا ثقافيا قدم فقرات ثرية ومتنوعة ستتواصل حتى يوم 19 جويلية ببرمجة تجمع بين الفني والسياحي والرياضي والثقافي مع لمسات تراثية فثمن مخزونا هاما من التراث منه المادي وغير المادي تجسد في لوحات موسيقية تراثية وفي عادات وتقاليد العرس الجربي وفي مهارات وحرف اثثت بمنتوجاتها معرضا للصناعات التقليدية والحرفية في فرصة للتعريف وللتسويق.جدد المهرجان موعده مع جمهور وفي تاق شوقا الى فقرات تنعش والى اجواء تمتع وتؤنس ايام وليالي فصل الصيف فتخفف وطاة الحرارة فكان الحضور مميزا للمشاركين وللمتفرجين فاثبتت هذه التظاهرة اهمية الفعل الثقافي واهمية مهرجان الصرندي كمولود ثقافي يسير بخطوات ثابتة ليكون محطة مميزة في المشهد الثقافي بجزيرة جربة وفق مدير الدورة رؤوف بن تمنصورت.واضاف ان هذه الدورة السادسة للمهرجان ينظمها فوج الكشافة بالصرندي يهدف الى خلق ديناميكية بالمنطقة واحتفاء بعودة ابناء الجزيرة من الخارج من خلال برمجة تراعي كل الاذواق والاعمار من الفقرات الرياضية والالعاب الفكرية ومعرض وفضاء للالعاب مع ورشات تنشيطية للاطفال وسهرة سمر كشفي متنوعة ويوم للعادات والتقاليد بين مسابقات في الاكلات الشعبية وعرض للباس التقليدي مع تثمين للبلوزة الجربية وغيرها من الفقرات الاخرى .واشرف على افتتاح هذه الدورة والي مدنين وليد الطبوبي مثنيا على جهود المنظمين ومؤكدا اهمية مثل هذه التظاهرات الثقافية في التنشيط وخلق حركية مميزة بالمنطقة.