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وزير الخارجية يلتقي سفير فتلندا بتونس

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Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Juillet 2026 - 18:26 قراءة: 1 د, 10 ث
      
استقبل وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج، محمّد علي النّفطي، اليوم الجمعة بمقر الوزارة ، سفير جمهورية فنلندا بتونس، تيمو سيبونن الذي أدّى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه .

وحسب بلاغ اعلامي نوّه الوزير بمتانة علاقات الصّداقة والتّعاون التي تجمع بين تونس وفنلندا، منذ إقامتها سنة 1959 على الصّعيد الدّبلوماسي، مشيدا بالدّيناميكيّة الإيجابيّة التي شهدتها العلاقات الثّنائية خلال الفترة الأخيرة، لا سيما إثر الزّيارة التي أدّاها إلى هلسنكي يوم 3 جوان 2025 ومباحثاته الهامّة مع رئيس جمهوريّة فنلندا، ووزيرة الخارجيّة فضلا عن النّتائج الواعدة التي تمخّضت عنها الدّورة الخامسة للمشاورات السّياسيّة التّونسيّة الفنلنديّة المنعقدة يوم 19 ماي 2026 بهلسنكي.


وأكّد محمد علي النفطي حرص تونس على مواصلة هذا الزّخم الإيجابي، من خلال تجسيد مشاريع الزّيارات رفيعة المستوى وتعزيز التّعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما تلك المتعلّقة بالطّاقات البديلة والمتجدّدة وتكنولوجيّات الاتّصال والتّعليم العالي والبحث العلمي والتّكوين المهني والاستثمار والسّياحة.


وشدد على أهمّية تحقيق مزيد من الإنجازات على المستوى الثّنائي، وكذلك في إطار دعم الشّراكة القائمة مع بلدان شمال أوروبا الاسكندنافيّة كمجموعة متجانسة وأيضا بين تونس والاتّحاد الأوروبي، فضلا على المستوى متعدّد الأطراف صلب منظّمة الأمم المتّحدة.
ومن جانبه، أعرب السّفير الفنلندي عن بالغ شكره وتقديره للسّلطات التّونسيّة على ما لقيه من دعم وتعاون طيلة فترة أدائه لمهامّه، مؤكّداً اعتزازه بما تحقّق من تقدّم ملحوظ في العلاقات الثّنائيّة.

و جدّد حرص بلاده على مواصلة تعزيز الشّراكة مع تونس واستكشاف آفاق جديدة للتّعاون الثّنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصّديقين في شتّى المجالات الواعدة.
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