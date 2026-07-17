مدنين: تحرير 6 تنابيه كتابية من أجل الإخلال بشروط حفظ الصحّة وحجز مواد غذائية منتهية الصلوحية (هيئة سلامة المنتجات الغذائية)

نفّذت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنيّة للسلامة الصحيّة للسلامة الغذائية بمدنين، من 6 الى 15 جويلية الجاري، 36 عملية مراقبة ميدانية أسفرت عن توجيه 6 تنابيه كتابية لمحلات مخلّة بشروط حفظ الصحة، وحجز عدّة مواد منها مواد منتهية الصلوحية وأخرى في ظروف حفظ غير صحية، وذلك في إطار عمل الهيئة الرقابي حفاظا على سلامة المستهلك وحمايته خاصة من التسمّمات الغذائية في فصل الصيف، وفق رئيس الإدارة الجهوية، محمد ناجي.وأضاف ناجي، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه المحجوزات شملت 65.5 لترا من حليب الماعز مجهولة المصدر ومحفوظة في ظروف غير صحية، و14 لترا عصائر محفوظة أيضا في ظروف غير صحية، و14 كلغ من الغلال، و6 كلغ خضر متعفنة، الى جانب 139 كلغ من المواد الغذائية منتهية الصلوحية، و85 كلغ من العجين المستحضر محفوظا في ظروف غير صحية، و85 كلغ فواكه جافة منتهية الصلوحية.وأشار إلى ان الهيئة تواصل تنفيذ برنامج رقابي ضبطته خلال الصائفة بالتنسيق مع الفرق الأمنية ومصالح المراقبة الاقتصادية لتكثيف المراقبة على المحلات المفتوحة للعموم، وخاصة المطاعم والمقاهي والفضاءات الترفيهية، وسيشمل كل معتمديات الولاية.ودعا المستهلك، بالمناسبة، الى الابتعاد عن اقتناء المواد الغذائية المعروضة تحت اشعة الشمس خارج الفضاءات التجارية وخاصة المياه المعلبة، والابتعاد عن اقتناء الاكلات السريعة وخاصة التي تعد في ظروف غير صحيّة، والتثبت من تاريخ صلوحية الاستهلاك بالنسبة للمعلبات، والتبضّع من المحلات المفتوحة للعموم والمهيئة لتعاطي هذه الانشطة والخاضعة للمراقبة الصحية، والابتعاد عن اقتناء المواد الغذائية من المنتصبين العشوائيين، واعتماد المواد الخاضعة لظروف الحفظ الصحية من تبريد والبعيدة عن أشعة الشمس.بر