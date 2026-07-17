JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:12 Tunis

مدنين: تحرير 6 تنابيه كتابية من أجل الإخلال بشروط حفظ الصحّة وحجز مواد غذائية منتهية الصلوحية (هيئة سلامة المنتجات الغذائية)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfc97d5e5ed8.80769537_nohqglpifkjme.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Juillet 2026 - 21:24 قراءة: 1 د, 9 ث
      
نفّذت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنيّة للسلامة الصحيّة للسلامة الغذائية بمدنين، من 6 الى 15 جويلية الجاري، 36 عملية مراقبة ميدانية أسفرت عن توجيه 6 تنابيه كتابية لمحلات مخلّة بشروط حفظ الصحة، وحجز عدّة مواد منها مواد منتهية الصلوحية وأخرى في ظروف حفظ غير صحية، وذلك في إطار عمل الهيئة الرقابي حفاظا على سلامة المستهلك وحمايته خاصة من التسمّمات الغذائية في فصل الصيف، وفق رئيس الإدارة الجهوية، محمد ناجي.
وأضاف ناجي، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه المحجوزات شملت 65.5 لترا من حليب الماعز مجهولة المصدر ومحفوظة في ظروف غير صحية، و14 لترا عصائر محفوظة أيضا في ظروف غير صحية، و14 كلغ من الغلال، و6 كلغ خضر متعفنة، الى جانب 139 كلغ من المواد الغذائية منتهية الصلوحية، و85 كلغ من العجين المستحضر محفوظا في ظروف غير صحية، و85 كلغ فواكه جافة منتهية الصلوحية.
وأشار إلى ان الهيئة تواصل  تنفيذ برنامج رقابي ضبطته خلال الصائفة بالتنسيق مع الفرق الأمنية ومصالح المراقبة الاقتصادية لتكثيف المراقبة على المحلات المفتوحة للعموم، وخاصة المطاعم والمقاهي والفضاءات الترفيهية، وسيشمل كل معتمديات الولاية.

ودعا المستهلك، بالمناسبة، الى  الابتعاد عن اقتناء المواد الغذائية المعروضة تحت اشعة الشمس خارج الفضاءات التجارية وخاصة المياه المعلبة، والابتعاد عن اقتناء الاكلات السريعة وخاصة التي تعد في ظروف غير صحيّة، والتثبت من تاريخ صلوحية الاستهلاك بالنسبة للمعلبات، والتبضّع من المحلات المفتوحة للعموم والمهيئة لتعاطي هذه الانشطة والخاضعة للمراقبة الصحية، والابتعاد عن اقتناء المواد الغذائية من المنتصبين العشوائيين، واعتماد المواد الخاضعة لظروف الحفظ الصحية من تبريد والبعيدة عن أشعة الشمس.
بر
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333066

babnet

كل الأخبار...

22:12 - القصرين: فرع مدينة العلوم بالجهة يبرمج مدرسة صيفية ثانية في الحساب الذهني لفائدة تلاميذ المرحلة الإبتدائية
21:54 - حمزة البلومي: جلسة يوم 21 جويلية للنظر في الاعتراض على الحكم الغيابي بالسجن
21:24 - مدنين: تحرير 6 تنابيه كتابية من أجل الإخلال بشروط حفظ الصحّة وحجز مواد غذائية منتهية الصلوحية (هيئة سلامة المنتجات الغذائية)
20:42 - نهائي مونديال 2026: إسبانيا والأرجنتين... صراع تاريخي لكسر التعادل
20:33 - الدورة الرابعة من مهرجان البيكولو للمسرح المعاصر ببنزرت من 22 إلى 26 جويلية 2026
20:29 - البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية(ربع النهائي): المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره البحريني 1 - 2
20:08 - المهرجانات الصيفية: هذه أبرز السهرات الفنية المبرمجة غدا السبت في مختلف أنحاء البلاد
20:05 - تونس: المكيفات تقفز إلى المرتبة الثانية بين أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء في المنازل التونسية
19:22 - كاس العالم 2026:الفائزون باللقب سيحصلون على خواتم بطولة على الطراز الأمريكي
19:16 - الأيام الثقافية بالمحاسن تفتتح التظاهرات الصيفية في ولاية توزر
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  Next Match demain samedi| beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 17 جويلية 2026 | 2 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:24
19:39
16:16
12:32
05:13
03:26
الرطــوبة:
% 19
Babnet
Babnet47°
35° Babnet
الــرياح:
1.47 كم/س
Babnet
Babnet31°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
47°-31
43°-30
44°-31
43°-32
45°-32
  • Avoirs en devises 22769,1
  • (17/07)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,37855 DT
  • (17/07)
  • 1 $ = 2,94826 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/07)     841,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/07)   29291 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio