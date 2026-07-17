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كاس العالم 2026:الفائزون باللقب سيحصلون على خواتم بطولة على الطراز الأمريكي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5a6504a65080.85652439_keqnilgofjmhp.jpg>
Fifa.com
Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Juillet 2026 - 19:22 قراءة: 0 د, 53 ث
      
​أعلن الاتحاد الدولي لكرة ​القدم (الفيفا) أن الفائزين في ‌نهائي كأس العالم ‌الذي سيقام ‌يوم الأحد المقبل بين إسبانيا والأرجنتين سيحصلون على خواتم البطولة بالإضافة ⁠إلى الكأس والميداليات الذهبية، في محاكاة لتقليد رياضي امريكي سيطبق ​على درة تاج البطولات التي ينظمها الفيفا.

وأوضح الفيفا ⁠أنه سيتم تقديم 30 خاتما مصنوعا خصيصا للفريق الفائز عقب ⁠المباراة النهائية التي ستقام في ملعب نيويورك نيوجيرزي، على أن يتسلم كل من قائد الفريق والمدرب نسخا مؤقتة فور انتهاء المباراة.


وسيتم بعد ذلك تخصيص الخواتم ​لتعكس هوية الفريق الفائز وتصميمها بشكل متفرد قبل تسليمها في وقت لاحق.
وسيظهر ‌على أحد جانبي الخاتم كأس العالم، بينما سيحمل الجانب الآخر تفاصيل خاصة ⁠بالبطل.


وستشكل خواتم اللاعبين جزءا ‌من إصدار محدود يضم 2026 قطعة مرقمة بشكل فردي، على أن تطرح 1996 قطعة متبقية للبيع للجماهير في جميع أنحاء العالم كمنتجات مرخصة رسميا.
وتعد خواتم البطولة تقليدا ‌عريقا في الرياضات ⁠الكبرى في أمريكا الشمالية، بما في ذلك بطولة كرة القدم الأمريكية وبطولة ‌كرة السلة الأمريكية وبطولة البيسبول الأمريكي للمحترفين وبطولة هوكي الجليد، لكنها لم تمنح من ‌قبل ⁠في أي مسابقة أو بطولة تابعة للفيفا.
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