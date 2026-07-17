اجتماع لجنة قيادة برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة

شكل تقدّم إنجاز برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة محور اجتماع لجنة قيادة البرنامج بإشراف وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواريوحضر الاجتماع رئيس الديوان قيس بالضياف، بالإضافة المديرة العامة للإسكان، وأعضاء لجنة القيادة، وممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار، الشريكين في تمويل البرنامج، وإطارات وحدة متابعة البرنامج بالوزارة، وممثلي مكتب المساعدة الفنيةويشمل هذا البرنامج 10 مناطق ، وهي: سوسة، ونفطة، والقيروان ونابل، والمنستير، ورادس، ومدنين، وقليبية، ورأس الجبل وعوسجةويهدف برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة إلى تثمين الموروث المعماري والعمراني للمراكز القديمة والمحافظة عليه، والارتقاء بجودة الحياة للسكان من خلال تهيئة الفضاءات العمومية وتحسين البنية الأساسية.واطّلع الوزير على عرض حول الوضع الحالي لمشاريع إحياء المراكز العمرانية القديمة، وتقدّم إنجاز إعداد الدراسات الفنية والمعمارية، واستكمال إجراءات إبرام الصفقات، والاعتمادات المرصودة بالميزانية، إلى جانب تقديم الروزنامة الزمنية المتوقعة لتنفيذ مختلف مكونات البرنامج.وأوصى الوزير بمواصلة توفير المساندة الفنية للبلديات، للتسريع في نسق الإنجاز والانطلاق الفعلي في الأشغال في أقرب الآجال، مؤكداً أهمية دور البلديات في المتابعة الميدانية لإنجاح هذا البرنامج الوطني في الآجال المحددة.