الأيام الثقافية بالمحاسن تفتتح التظاهرات الصيفية في ولاية توزر

تفتتح مساء اليوم الجمعة فعاليات الأيام الثقافية بالمحاسن من معتمدية دقاش تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية معلنة بذلك انطلاق التظاهرات الثقافية الصيفية بولاية توزر وهي ثلاثة مهرجانات دولية بتوزر ونفطة ودقاش والأيام الثقافية بحامة الجريد وتمغزة وحزوة والمحاسن من معتمدية دقاش.وتقدم الأيام الثقافية لسكان منطقة المحاسن ثلاث سهرات متنوعة تفتتح بسهرة الفن الشعبي مع الفنانة سناء حامد تليها سهرة موجهة للأطفال من خلال عرض تنشيطي حكواتي وتختتم بعرض فرجوي ميعاد المحبة للفنان حبيب الدريدي.وتعتبر التظاهرة متنفسا لسكان القرية وفق رئيس جمعية مهرجان الفزعة المشرفة على تنظيم الأيام باعتبار افتقار المنطقة لدار ثقافة بعد إغلاق دار الثقافة القديمة في انتظار إعادة بنائها، موضحا أن السهرات تحتضنها المدرسة الابتدائية المحاسن بما يساهم في خلق حركية لافتا إلى أن الأنشطة الصيفية انطلقت الأسبوع الماضي بتنظيم دورة في كرة القدم جمعت أطفال وشباب المنطقة.