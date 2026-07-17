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توقيع اتفاقية شراكة بين معهد الهادي الرايس لطب وجراحة العيون ومعهد "كوري" الفرنسي لدعم التعاون العلمي والطبي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Juillet 2026 - 17:48 قراءة: 0 د, 31 ث
      
وقّع معهد الهادي الرايس لطب وجراحة العيون ومعهد "كوري" الفرنسي، أحد أبرز المراكز العالمية في علاج السرطان والبحث الطبي، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة لدعم التعاون العلمي والطبي بين المؤسستين.
وتهدف هذه الشراكة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، إلى تطوير علاج أورام العين، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، إلى جانب تكوين الكفاءات الطبية وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في الارتقاء بهذا الاختصاص الطبي الدقيق.
وأكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، بالمناسبة، أن إبرام هذه الاتفاقية يعكس إيمان تونس بأن أفضل استثمار هو في صحة المواطن، وفي العلم والكفاءات والتعاون الدولي، بما يضمن رعاية صحية أكثر جودة للمرضى ويعزز مكانة تونس في الاختصاصات الطبية الدقيقة.


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