معز الناصري:معين الشعباني سيكون المدرب الجديد للمنتخب التونسي الى غاية 2030 في اطار مشروع غير مرتبط باهداف

اكد معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم مساء اليوم الجمعة ان الاتفاق المبدئي حاصل مع معين الشعباني لتدريب المنتخب الوطني التونسي خلال الفترة القادمة وذلك في شكل مشروع متكامل سيتواصل الى غاية 2030.واضاف رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان امضاء العقد بين الجامعة و الناخب الوطني الجديد معين الشعباني سيكون خلال الايام القليلة القادمة وهو عقد مشروع وغير مرتبط باهداف محددة.يذكر ان نادي نهضة بركان المغربي اعلن في وقت سابق ان المدرب معين الشعباني، تلقى عرضا رسميًا من الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل تولي مهمة الإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الوطني التونسي.ويرتبط معين الشعباني بعقد مع نادي نهضة بركان يمتد إلى غاية 30 جوان 2027.وجاء في بلاغ نهضة بركان عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي انه "أمام ما تمثله مهمة قيادة المنتخب الوطني التونسي من قيمة خاصة، وما يحمله نداء الوطن وخدمة المنتخب من دلالات وطنية، أبدى نادي نهضة بركان تفهمه لهذا الطلب، تقديرًا لهذه المهمة، وفي إطار علاقات الأخوة والاحترام والتعاون الرياضي التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذا الروابط المتميزة بين مؤسسات كرة القدم في البلدين".يذكر ان الجامعة التونسية لكرة القدم قد اقالت صبري اللموشي من مهمة تدريب المنتخب التونسي بعد مباراة الجولة الاولى لكاس العالم 2026 (المجموعة السادسة) التي انهزم فيها المنتخب التونسي بنتيجة 5-1 امام السويد وتم الاستنجاد بخدمات المدرب الفرنسي هرفي رونار الذي اشرف مؤقتا على نسور قرطاج في الخسارتين أمام اليابان (4-صفر) وهولندا (3-1).وخرج المنتخب التونسي من الدور الاول للمونديال بعد مشوار مخيب للامال.