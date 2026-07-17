الكرة الحديدية - بطولة افريقيا للرافا: المنتخب التونسي ينهي مشاركته بـ 12 ميدالية

أنهى المنتخب الوطني التونسي للرافا مشاركته في بطولة إفريقيا للكرة الحديدية التي احتضنتها الجزائر بحصيلة بلغت 12 ميدالية، موزعة إلى ميداليتين ذهبيتين و7 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية وذلك تحت إشراف المدرب الوطني عادل حلاب.وتؤكد هذه الحصيلة المستوى الفني المتطور للمنتخب التونسي، كما تمثل حافزا لمواصلة الاستعداد بأفضل الظروف للمشاركة في بطولة العالم للرافا التي ستقام بمدينة غاريبالدي بالبرازيل خلال شهر أكتوبر 2026.يذكر أنّ البطولة التي أقيمت بمدينة سكيكدة الجزائرية شهدت مشاركة 8 منتخبات إفريقية هي تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر ونيجيريا وكينيا والسودان.كما تجدر الإشارة إلى أن الرافا تعد من بين الاختصاصات في رياضة الكرة الحديدية.وفي ما يلي جدول ميداليات المشاركة التونسية:مريم الشوالي: رمي بالدقة – وسطياتآية الدبوسي: رمي بالدقة – كبرياتصابرين زكري: فردي كبرياتمازن الماكني: رمي بالدقة – أواسطصابرين زكري وآية الدبوسي: ثنائي كبرياتمريم الشوالي وغفران ابيضي : ثنائي وسطياتمازن الماكني وغفران ابيضي: ثنائي مختلط أواسطصابرين زكري ومحمد أمين السعيدي: ثنائي مختلط أكابرفردي أواسط: عزيز فرحمعتز الجويني ومحمد أمين السعيدي: ثنائي أكابرعزيز فرح ومازن الماكني: ثنائي أواسطغفران ابيضي: فردي وسطيات