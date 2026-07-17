الكرة الحديدية - بطولة افريقيا للرافا: المنتخب التونسي ينهي مشاركته بـ 12 ميدالية
أنهى المنتخب الوطني التونسي للرافا مشاركته في بطولة إفريقيا للكرة الحديدية التي احتضنتها الجزائر بحصيلة بلغت 12 ميدالية، موزعة إلى ميداليتين ذهبيتين و7 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية وذلك تحت إشراف المدرب الوطني عادل حلاب.
وتؤكد هذه الحصيلة المستوى الفني المتطور للمنتخب التونسي، كما تمثل حافزا لمواصلة الاستعداد بأفضل الظروف للمشاركة في بطولة العالم للرافا التي ستقام بمدينة غاريبالدي بالبرازيل خلال شهر أكتوبر 2026.
يذكر أنّ البطولة التي أقيمت بمدينة سكيكدة الجزائرية شهدت مشاركة 8 منتخبات إفريقية هي تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر ونيجيريا وكينيا والسودان.
كما تجدر الإشارة إلى أن الرافا تعد من بين الاختصاصات في رياضة الكرة الحديدية.
وفي ما يلي جدول ميداليات المشاركة التونسية:
(2): الميداليات الذهبية
مريم الشوالي: رمي بالدقة – وسطيات
آية الدبوسي: رمي بالدقة – كبريات
الميداليات الفضية (7):
صابرين زكري: فردي كبريات
مازن الماكني: رمي بالدقة – أواسط
صابرين زكري وآية الدبوسي: ثنائي كبريات
مريم الشوالي وغفران ابيضي : ثنائي وسطيات
مازن الماكني وغفران ابيضي: ثنائي مختلط أواسط
صابرين زكري ومحمد أمين السعيدي: ثنائي مختلط أكابر
فردي أواسط: عزيز فرح
الميداليات البرونزية (3):
معتز الجويني ومحمد أمين السعيدي: ثنائي أكابر
عزيز فرح ومازن الماكني: ثنائي أواسط
غفران ابيضي: فردي وسطيات
وتؤكد هذه الحصيلة المستوى الفني المتطور للمنتخب التونسي، كما تمثل حافزا لمواصلة الاستعداد بأفضل الظروف للمشاركة في بطولة العالم للرافا التي ستقام بمدينة غاريبالدي بالبرازيل خلال شهر أكتوبر 2026.
يذكر أنّ البطولة التي أقيمت بمدينة سكيكدة الجزائرية شهدت مشاركة 8 منتخبات إفريقية هي تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر ونيجيريا وكينيا والسودان.
كما تجدر الإشارة إلى أن الرافا تعد من بين الاختصاصات في رياضة الكرة الحديدية.
وفي ما يلي جدول ميداليات المشاركة التونسية:
(2): الميداليات الذهبية
مريم الشوالي: رمي بالدقة – وسطيات
آية الدبوسي: رمي بالدقة – كبريات
الميداليات الفضية (7):
صابرين زكري: فردي كبريات
مازن الماكني: رمي بالدقة – أواسط
صابرين زكري وآية الدبوسي: ثنائي كبريات
مريم الشوالي وغفران ابيضي : ثنائي وسطيات
مازن الماكني وغفران ابيضي: ثنائي مختلط أواسط
صابرين زكري ومحمد أمين السعيدي: ثنائي مختلط أكابر
فردي أواسط: عزيز فرح
الميداليات البرونزية (3):
معتز الجويني ومحمد أمين السعيدي: ثنائي أكابر
عزيز فرح ومازن الماكني: ثنائي أواسط
غفران ابيضي: فردي وسطيات
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