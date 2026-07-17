كأس العالم 2026 : تعيين السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة النهائي بين إسبانيا والأرجنتين

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي ستجمع بين منتخبي اسبانيا والأرجنتين يوم الأحد على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية انطلاقا من الساعة 20.00.وسيساعد فينتشيتش في إدارة اللقاء مواطناه توماش كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، فيما عيّن الأردني أدهم مخادمة حكما رابعا.ويخوض الحكم السلوفيني النهائي بعد إدارته ثلاث مباريات في النسخة الحالية من المونديال وهي مواجهتا المغرب والبرازيل ثم الجزائر والأردن في دور المجموعات، إلى جانب مباراة المكسيك والإكوادور في الدور السادس عشر.ويمتلك فينتشيتش خبرة كبيرة في إدارة المباريات الكبرى، إذ أدار مباراة الأرجنتين والسعودية في مونديال قطر 2022، كما حكّم مقابلة إسبانيا وإيطاليا في كأس أوروبا 2024.وسبق للحكم السلوفيني أيضا إدارة عدد من النهائيات القارية، أبرزها نهائي رابطة أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند ونهائي الدوري الأوروبي 2022 بين آينتراخت فرانكفورت ورينجرز.