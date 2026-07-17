JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:41 Tunis

المجلس الوطني للجهات والاقاليم يواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 2030/2026

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5a23911a35c6.64600367_gqioepnjmhflk.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Juillet 2026 - 14:40 قراءة: 0 د, 53 ث
      
استأنف التداول بشأن مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 2026-2030، الجمعة، خلال جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبدالحفيظ.

وتولى رؤساء اللجان خلال الجلسة الصباحية تلاوة تقرير مشروع التنمية وملاحظات بشأنه حسب الاقاليم، قبل فتح باب النقاش.


جدير بالتذكير ان مجلس نواب الشعب، كان قد صادق يوم 10 جويلية 2026، على مخطط التنمية 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا، مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا.


ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو إقتصادي يناهز 4،2 بالمائة مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3 بالمائة، والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030، وفق ما ورد بالوثيقة ذاتها.

كما يرمي إلى التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15 بالمائة، والإرتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا.

ويرتكز مخطط التنمية على جملة من التوجهات الكبرى، من بينها تعصير النسيج الإقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي والمحافظة على بيئة سليمة وإرساء تنمية مجالية متوازنة، فضلا عن تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العمومي وضمان تنمية إجتماعية عادلة وشاملة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333050

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  Next Match demain samedi| beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 17 جويلية 2026 | 2 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:24
19:39
16:16
12:32
05:13
03:26
الرطــوبة:
% 17
Babnet
Babnet44°
42° Babnet
الــرياح:
7.45 كم/س
Babnet
Babnet31°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
44°-31
42°-30
45°-31
44°-33
43°-32
  • Avoirs en devises 22769,1
  • (17/07)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,37855 DT
  • (17/07)
  • 1 $ = 2,94826 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/07)     841,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/07)   29291 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All radio