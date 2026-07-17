المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة السواق الى توخي أقصى درجات الحذر

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور، اليوم الجمعة، كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة عرباتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة.وأوصى المرصد، في بلاغ مروري وقائي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك، ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها أو انفجارها جراء الحرارة المرتفعة، الى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل.وحذر من مخاطر ترك بعض المواد داخل العربات تحت أشعة الشمس المباشرة، وفي مقدمتها عبوات الغاز والمواد القابلة للاشتعال والولاعات و أعواد الثقاب وعبوات العطور ومزيلات الرذاذ .كما نبه إلى ضرورة عدم ترك الأدوية التي تتأثر بالحرارة، والأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الجوالة والحواسيب المحمولة وبنوك الطاقة تجنباً لتلفها أو ارتفاع حرارتها بشكل خطير، إلى جانب تفادي ترك قوارير المياه البلاستيكية لفترات طويلة تحت أشعة الشمس.ودعا في هذا الصدد إلى ركن السيارات في الظل واستخدام الأغطية العازلة للحرارة.وفي سياق النصائح الموجهة للسواق لتعزيز التركيز أثناء القيادة، شدد البلاغ على أهمية شرب الماء بانتظام بمعدل كوب كل ساعة على الأقل لتفادي الجفاف، وارتداء النظارات الشمسية لتقليل التوتر البصري، مع تجنب القيادة في أوقات الذروة الحرارية وتفضيل الفترات الصباحية أو بعد غروب الشمس.كما أكد على أهمية الامتناع التام عن استخدام الهاتف الجوال أثناء السياقة، وأخذ فترات راحة في الرحلات الطويلة لتجنب الإرهاق الحراري، محذراً من أن السياقة في حالة التعب تعادل السياقة تحت تأثير الكحول، مع التوصية بتجنب الأدوية المسببة للنعاس، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون.وعلى مستوى السلامة المرورية، دعا المرصد إلى الالتزام بالسرعة القانونية لتفادي الضغط على السيارة، والحرص على ترك مسافة أمان كافية تجنباً لحوادث التوقف المفاجئ، مع تجنب الطرق المزدحمة لتقليل العبء على المحرك ومنع الأعطال.كما شدد على ضرورة فحص الفرامل والمروحة، مشيراً إلى أن الحرارة تؤثر سلباً على كفاءة نظام التبريد والفرملة.