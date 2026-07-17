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المجموعة الألمانية دلتاك تختار تونس لاحداث أوّل وحدة تصنيع دوليّة لها

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Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Juillet 2026 - 13:14 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أعلنت مجموعة (DELTEC) الألمانية، المتخصصة في تصنيع المكوّنات الإلكترونية وحلول خدمات التصنيع الإلكتروني (EMS)، رسميا، عن اقتنائها لموقع الإنتاج التابع لمجموعة (Cicor) السويسرية، الواقع ببرج السدرية، لإحداث أوّل وحدة إنتاج لها خارج الحدود الألمانية، بحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب زيارة قام بها الرئيس التنفيذي للمجموعة الألمانية، كارستن إيلرماير، إلى تونس من 14 إلى 17 جويلية 2026 على رأس وفد رفيع المستوى.


وتعتزم المجموعة إنشاء وحدة إنتاج جديدة عصرية تمتد على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 500 فرصة عمل جديدة، مما يؤكد جاذبية تونس كمركز لا غنى عنه لقطاع الصناعات الإلكترونية.


ويعتبر هذا الاستثمار الهام، بحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، إشارة قويّة إلى الأسواق الدولية بأن تونس تظل وجهة مفضلة وتنافسية وتدفع نحو الصناعات المتطورة.

والجدير بالذكر أنّ المجموعة السويسرية (Cicor) باعت، مؤخرا، مصنعها للصناعات الإلكترونية، الواقع ببرج السدرية، من أجل إعادة تركيز أنشطتها في شمال إفريقيا في المغرب. واستحوذت (DELTEC) الألمانية على الموقع التونسي، وألحقت موظفيه البالغ عددهم 90 موظفا، بالمجموعة.
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