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غرفة التجارة والصناعة بصفاقس تدعو المؤسسات التونسية للمشاركة في معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية في سبتمبر القادم

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Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Juillet 2026 - 13:00 قراءة: 1 د, 0 ث
      
دعت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس المؤسسات التونسية الناشطة في القطاعين الزراعي والحيواني والصناعات والخدمات ذات الصلة إلى المشاركة ضمن الجناح التونسي في الدورة الجديدة لمعرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها، الذي سيقام بمدينة طرابلس الليبية من 21 إلى 24 سبتمبر 2026.

وأكدت الغرفة، في بلاغ لها على صفحتها الرسمية على احدى الشبكات الاجتماعية، أن هذه التظاهرة الاقتصادية تمثل منصّة مهمة تجمع الشركات والمؤسسات والخبراء والفاعلين في القطاع الزراعي، بما يتيح للمشاركين فرصًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتبادل الخبرات والتعريف بالمنتجات والخدمات التونسية، إلى جانب عقد لقاءات مباشرة مع رجال الأعمال والمهنيين الليبيين.


وأوضحت أنّ المشاركة في المعرض تندرج في إطار دعم حضور المؤسسات التونسية بالسوق الليبية، واستكشاف آفاق جديدة للتصدير وإقامة شراكات تجارية واستثمارية، في ظل ما يشهده القطاع الزراعي الليبي من مشاريع تنموية وحاجة متزايدة إلى التجهيزات والخدمات والمنتجات المتخصصة.


وأضافت الغرفة أن الدورة السابقة للمعرض سجلت مشاركة واسعة من المؤسسات المحلية والأجنبية، وأسفرت عن إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات التجارية، متوقعة أن تشهد دورة سنة 2026 حضورًا مكثفًا للمؤسسات الليبية والأجنبية، إلى جانب كبار التجار والمزودين من القطاعين العام والخاص.

ودعت الغرفة المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى التسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية التي وضعتها للغرض، كما خصصت أرقامًا هاتفية لتوفير مختلف الإرشادات المتعلقة بإجراءات المشاركة والتنظيم.
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