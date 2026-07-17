بلدية تونس : حملة ميدانية تسفر عن حجز واتلاف مواد منتهية الصلوحية بدائرة باب سويقة

نفذت بلدية تونس، أمس الخميس، تدخلات ميدانية بالدائرة البلدية باب سويقة، بهدف تحرير الرصيف وضمان إحترام الشروط الصحية داخل المحلات المفتوحة للعموم، أسفرت عن حجز معدات واتلاف مواد منتهية الصلوحية وتحرير جملة من المخالفات.فقد مكنت هذه التدخلات الميدانية، من إتلاف 13 علبة عصير و 6 علب قوفرات وكيلوغراما من الفاصوليا المعلبة منتهية الصلوحية، وتحرير 9 مخالفات صحية و4 إستدعاءات رسمية لاستكمال الاجراءات الإدارية، فضلا عن حجز 123 كرسيا و33 طاولة، وفق بلاغ نشرته البلدية اليوم الجمعة.وقامت بلدية تونس بهذه التدخلات، بالتنسيق مع إدارة الشرطة البلدية وبحضور المتفقدة الصحية بإدارة حفظ الصحة وأعوان تراتيب حفظ الصحة ومصلحة إسناد الرخص بالطريق العام، داعية أصحاب المحلات الى احترام التراتيب البلدية الجاري بها العمل.