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وزارة الفلاحة تدعو كافة الفلاحين والمنتجين الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Juillet 2026 - 12:23 قراءة: 1 د, 29 ث
      
دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحر،الجمعة، كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية.

وتبعا للنشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والمتعلقة بتواصل موجة الحرارة وبلوغ درجات الحرارة مستويات مرتفعة بعدد من ولايات الجمهورية، طالبت الوزارة الفلاحين والمنتجين بالالتزامم بجملة من التوصيات:


حماية العمال الفلاحيين
طالبت بتفادي العمل الميداني خلال ساعات الذروة، خاصة بين منتصف النهار والرابعة بعد الزوال والحرص على شرب كميات كافية من المياه، وارتداء ملابس خفيفة وقبعات واقية من الشمس، مع أخذ فترات راحة في أماكن مظللة.


بالنسبة للأشجار المثمرة والزراعات
أوصت بتكثيف عمليات الري، خاصة خلال الصباح الباكر أو في المساء، مع ترشيد استعمال المياه حسب حاجيات المزروعات وتجنب القيام بعمليات التقليم أو الغراسة أو المعاملات الزراعية خلال فترات الذروة.

كما اوصت بحماية الغراسات الحديثة من أشعة الشمس المباشرة، والمحافظة على رطوبة التربة باستعمال الأغطية النباتية أو الوسائل المناسبة ومراقبة الزراعات تحسبا لظهور أعراض الإجهاد الحراري أو الآفات التي قد تنشط مع ارتفاع درجات الحرارة.

بالنسبة لتربية الماشية والدواجن
لفتت الى ضرورة توفير مياه شرب نظيفة وباردة بصفة مستمرة وتأمين التهوية والتظليل الكافيين داخل الإسطبلات ومراكز التربية وتجنب نقل الحيوانات خلال فترات الحرارة المرتفعة، مع برمجة ذلك في الساعات الأولى من النهار أو مساء.

كما شددت على ضرورة متابعة الحالة الصحية للحيوانات والتدخل السريع عند ظهور علامات الإجهاد الحراري.

الوقاية من حرائق المحاصيل والغابات
أكدت الوزارة على وجوب الامتناع عن إشعال النار أو حرق بقايا المحاصيل بالقرب من الحقول أو الغابات وصيانة الآلات الفلاحية والتثبت من جاهزيتها لتفادي اندلاع الحرائق وتوفير وسائل أولية للإطفاء والإبلاغ الفوري عن أي حريق لدى المصالح المختصة.

وأهابت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بجميع المتدخلين في القطاع الفلاحي الى متابعة النشرات الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والالتزام بهذه التوصيات حفاظا على سلامة الأشخاص، والحد من الأضرار التي قد تلحق بالإنتاج الفلاحي والثروة الحيوانية.

امام
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