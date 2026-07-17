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رقم قياسي جديد بجندوبة: الحرارة تبلغ 48.7 درجة ومعهد الرصد الجوي ينبّه...

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Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Juillet 2026 - 11:15 قراءة: 1 د, 29 ث
      
سجلت ولاية جندوبة، الخميس 16 جويلية 2026، رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة بعد أن بلغت 48.7 درجة مئوية، وفق ما أعلنه المعهد الوطني للرصد الجوي، الذي أوضح أن هذه الدرجة تم تسجيلها على الساعة 13:32، لتعد من أعلى درجات الحرارة المسجلة بالجهة.
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وضع 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة(خريطة اليقظة)...

ويأتي هذا الارتفاع القياسي في ظل موجة حر شديدة تشهدها مختلف مناطق البلاد، دفعت المعهد الوطني للرصد الجوي إلى تصنيف 21 ولاية ضمن مستوى الإنذار الكبير، اليوم الجمعة 17 جويلية وغدا السبت 18 جويلية، مع استثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين.


وأوضح المعهد، في خريطة اليقظة، أن الطقس سيكون حارا إلى حار جدا مع هبوب رياح الشهيلي، إلى جانب إمكانية تشكل خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة في بعض المناطق.


وحذر المعهد من أن الخطر يكون أكبر بالنسبة إلى الأطفال وكبار السن، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، إضافة إلى مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم.

كما نبه الرياضيين والعاملين في الهواء الطلق إلى مخاطر الجفاف وضربة الشمس، مشيرا إلى أن أعراضها تتمثل في ارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، مع احمرار وجفاف البشرة، والصداع، والغثيان، والعطش الشديد، وقد تصل إلى فقدان الوعي.

ودعا المعهد إلى الإكثار من شرب الماء طوال اليوم حتى في غياب الشعور بالعطش، مع ترطيب الجسم باستمرار باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام، وتجنب الخروج غير الضروري خلال فترة الذروة الحرارية بين الساعة 12 ظهرا و16 بعد الزوال.

كما أوصى باستعمال واقي للرأس عند التعرض لأشعة الشمس، واللجوء إلى الأماكن المكيفة لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات يوميا إن أمكن، مع التقليل من الأنشطة الرياضية، وخاصة الشاقة.

وشدد المعهد الوطني للرصد الجوي على ضرورة الاتصال بالطبيب أو بمصالح النجدة على الرقم 198 عند ظهور أي اضطرابات صحية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.
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