رقم قياسي جديد بجندوبة: الحرارة تبلغ 48.7 درجة ومعهد الرصد الجوي ينبّه...

سجلت، الخميس 16 جويلية 2026،بعد أن بلغت، وفق ما أعلنه، الذي أوضح أن هذه الدرجة تم تسجيلها على الساعة، لتعد من أعلى درجات الحرارة المسجلة بالجهة.ويأتي هذا الارتفاع القياسي في ظل موجة حر شديدة تشهدها مختلف مناطق البلاد، دفعتإلى تصنيفضمن، اليوم الجمعة 17 جويلية وغدا السبت 18 جويلية، مع استثناء ولاياتوأوضح المعهد، في، أن الطقس سيكونمع هبوب، إلى جانب إمكانية تشكلمصحوبة بأمطار متفرقة في بعض المناطق.وحذر المعهد من أن الخطر يكون أكبر بالنسبة إلى، والأشخاص المصابينأو، إضافة إلى مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم.كما نبهوالعاملين في الهواء الطلق إلى مخاطر، مشيرا إلى أن أعراضها تتمثل في، مع، و، و، و، وقد تصل إلىودعا المعهد إلىطوال اليوم حتى في غياب الشعور بالعطش، معباستمرار باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام، وتجنب الخروج غير الضروري خلالكما أوصى باستعمالعند التعرض لأشعة الشمس، واللجوء إلىلمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات يوميا إن أمكن، مع التقليل من الأنشطة الرياضية، وخاصة الشاقة.وشدد المعهد الوطني للرصد الجوي على ضرورةعند ظهور أي اضطرابات صحية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.