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وضع 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة(خريطة اليقظة)

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Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Juillet 2026 - 11:07 قراءة: 1 د, 10 ث
      
صنف المعهد الوطني للرصد الجوي،اليوم الجمعة 17 جويلية وغدا السبت 18 جويلية 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبير(استثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين).

وحسب خريطة لليقظة،نشرها المعهد اليوم الجمعة، يكون الطقس حارا الى حار جدا مع ظهور الشهيلي اضافة الى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة.

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وذكر المعهد ان الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم.


وبالنسبة للرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق حذر المعهد من جفاف الجسم من المياه ومن ضربة الشمس.

واشار الى ان أعراض ضربة الشمس تتمثل في ارتفاع حرارة الجسم فوق 40 درجة، مع احمرار وجفاف البشرة، والام في الراس، وغثيان، وعطش شديد، وغياب عن الوعي.

وأوصى بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش و ترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام وتجنب الخروج غير الضروري في اوقات الذروة الحرارية ( بين الساعة 12 ظهرا و الساعة 16 بعد الزوال) .

ودعا الى استعمال واقى للرأس من أشعة الشمس عند الخروج والى اللجوء إلى الأماكن المكيفة من ساعتين إلى ثلاث ساعات باليوم إن أمكن مع التقليص من الأنشطة الرياضية خاصة منها الشاقة.

وفي حالة وجود اضطرابات صحية شدد على ضرورة الإتصال بالطبيب أو بالسلط المعنية بالنجدة على رقم 198 .
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