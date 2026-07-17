نهضة بركان يوافق على تسريح معين الشعباني لتدريب المنتخب التونسي

أعلن نادي نهضة بركان المغربي موافقته على تسريح مدربه معين الشعباني بما يتيح له الإشراف على تدريب المنتخب التونسي إثر تلقيه طلبا رسميا من الجامعة التونسية لكرة القدم، وفق تعبيره.وقال الفريق المغربي في بلاغ نشره على صفحته الرسمية "أمام ما تمثله مهمة قيادة المنتخب الوطني من قيمة خاصة، وما يحمله نداء الوطن وخدمة منتخب البلاد من دلالات وطنية، أبدى نادي نهضة بركان تفهمه لهذا الطلب، تقديرا لهذه المهمة، وفي إطار علاقات الأخوة والاحترام والتعاون الرياضي التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذلك الروابط المتميزة بين مؤسسات كرة القدم في البلدين".وأضاف "يرتبط معين الشعباني بعقد مع نادي نهضة بركان يمتد إلى غاية 30 جوان 2027، كما سبق أن تم التواصل معه في مناسبتين سابقتين من أجل تولي قيادة المنتخب التونسي قبل أن تتجدد الاتصالات للمرة الثالثة".كما أشاد بما أظهره معين الشعباني خلال سنتين ونصف على رأس الجهاز الفني للفريق من احترافية كبيرة والتزام دائم واحترام عميق للنادي ومسيريه ولاعبيه وجماهيره مشيرا إلى أن الشعباني أسهم بعمله ومجهوداته في تحقيق محطات بارزة وكتابة صفحة مميزة من تاريخ نهضة بركان متمنيا له كامل التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.وقاد معين الشعباني (45 عاما) نهضة بركان منذ تعيينه مدربا في 13 فيفري 2024 للتتويج بلقبين خلال سنة 2025 هما كأس الكونفدرالية الإفريقية والبطولة المغربية.يذكر أن مصدر مسؤول من الجامعة التونسية لكرة القدم كان قد أكد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان الاتفاق المبدئي حاصل مع معين الشعباني لتدريب المنتخب خلال الفترة القادمة في انتظار فض اشكال البند التسريحي الذي يربطه بنادي نهضة بركان المغربي.وكانت الجامعة التونسية أقالت الناخب صبري اللموشي بعد الخسارة أمام السويد 1-5 لحساب الجولة الاولى من منافسات المجموعة السادسة لنهائيات كاس العالم 2026 ليتم الاستنجاد بالفرنسي هيرفي رونار الذي أشرف مؤقتا على نسور قرطاج في الهزيمتين أمام اليابان (صفر-4) وهولندا (1-3) ضمن الجولتين الثانية والثالثة من المونديال.