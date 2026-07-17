افتتاح مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين بعرض "تحت الياسمين" بقيادة صابر الرباعي

افتتحت مساء الخميس فعالياتمنبعرض فني حمل عنوان، قاده الفنانفي سهرة احتفت بستة عقود من تاريخ المهرجان، واستحضرت محطات مضيئة من الذاكرة الغنائية التونسية والعربية، في لوحة فنية جمعت رموزا من مختلف الأجيال على ركحوجاء العرض، الذي صمم خصيصا لهذه المناسبة، تتويجا لستين عاما من تاريخ أحد أعرق المهرجانات العربية والإفريقية، حيث اختارأن يجعل من حفل الافتتاح احتفاء بـوروادها، ورسالة تؤكد استمرارية الإبداع الفني عبر الأجيال، من خلال مشاركة عدد من الفنانين الذين تركوا بصمتهم في الساحة الفنية، إلى جانب أصوات شابة تمثل امتدادا لهذا الإرث.ورغم أن السهرة حملت عنوان، فإنها بدت أشبه برحلة في، إذ لم تقتصر على تقديم مختارات من رصيد، بل تحولت إلى عرض متكامل جمع بين الموسيقى والصورة والإخراج المسرحي، واستعاد أعمالا خالدة رددها الجمهور التونسي والعربي على امتداد عقود.وافتتح العرض بشريط مصور يروي حلم فنان انطلق مننحو النجومية العربية والعالمية، مستندا إلى الموهبة والمثابرة ودعم محيطه. ومن هذا المدخل عاد إلى بداياته الفنية، مستحضرا أولى الأغاني التي صنعت شهرته عربيا، قبل أن ينتقل إلى أحدث أعماله، بمرافقةضمت موسيقيين منبقيادةوأكدفي الكلمة التي سبقت انطلاق العرض أن هذه السهرة ليست مجرد احتفال بستينية، بل هي احتفاء بـ، معتبرا أن المسرح الأثري ظل على امتداد عقود فضاء احتضن كبار الفنانين، وآمن جمهوره بأن الفن جزء أصيل من الهوية التونسية.وأضاف أن وقوفه على ركحفي الذكرى الستين للمهرجان يمثل لحظة وفاء لمن صنعوا مجده، وللفنانين الذين رسخوا قيمة الأغنية الصادقة، مشددا على أن الفنان الحقيقي يبني تجربته على ما تركه السابقون، ويمهد الطريق أمام الأجيال القادمة.وجسدهذا التصور من خلال برنامج السهرة، حيث مزج بين أشهر أغانيه، من بينها، إلى جانب أعماله الجديدة مثلوشهدت السهرة لحظة وفاء للفنانة الراحلة، من خلال بث مقطع صوتي لها وهي تؤدي أغنية، قبل أن يشاركفي أدائها، وسط مؤثرات بصرية اعتمدت تقنياتلاستحضار صورة الفنانة الراحلة. كما أدى الثلاثي أغنيةوتواصلت فكرةباستضافة الفنان، الذي شاركأداء أغنيتي، قبل أن ينضم إليهمافي لوحة جمعت أربعة أصوات من مدارس وتجارب مختلفة.وفي هذه الوصلة، أدتأغنيةلـبحضور صاحبها، فيما قدمأغنية، قبل أن يجتمع الفنانون في تحية للتراث الغنائي التونسي من خلال أداء باقة من الأغاني الخالدة، من بينهالـ، ولـ، ولـ، ولـوشهدت السهرة أيضا مشاركة نجم الراي الجزائري، الذي قدم معوصلة غنائية مزجت بين أغنيتي، في عمل جمع التراثين التونسي والجزائري، ومهد لحفلالمبرمج يومضمن فعاليات المهرجان.كما قدملأول مرة على ركحأغنيتي، قبل أن يختتم سهرته بأغنيتيوسط تفاعل جماهيري كبير.وأكدخلال الندوة الصحفية التي أعقبت الحفل أن العرض أُنجز في فترة زمنية وجيزة، لكنه سعى إلى أن يكون في مستوى مسؤولية افتتاح، وأن يعكس مكانة هذا الموعد الثقافي الذي ظل، على امتداد ستة عقود، فضاء لتلاقي كبار الفنانين وصناعة الذاكرة الموسيقية. وتتواصل فعالياتإلى غايةالمقبل، من خلال برمجة تضممن تونس وعدد من الدول العربية والأجنبية.