الوكالة التونسية للتكوين المهني توفر 103 عرض تكوين في مستوى مؤهل تقني سام لفائدة حاملي البكالوريا فما فوق

تهدف مشاركة الوكالة التونسية للتكوين المهني في الايام الوطنية والجهوية حول التوجيه الجامعي لسنة 2026 إلى التعريف بمسارات التكوين المهني والاختصاصات المتوفرة، وخاصة منها مستوى مؤهل تقني سام الموجه لحاملي شهادة الباكالوريا فما فوق، وفق المكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالوكالة التونسية للتكوين المهني ألفة الشلي.وأوضحت المتحدثة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، خلال مشاركتها يوم الأربعاء في اليوم الوطني للتوجيه الجامعي لسنة 2026 الملتئم بكلية الطب بسوسة، أن الوكالة التونسية للتكوين المهني توفر ثلاثة مستويات رئيسية للتكوين، تتمثل في شهادة الكفاءة المهنية، والمؤهل التقني المهني، والمؤهل التقني السامي، مشيرة إلى أن حضور الوكالة اليوم يندرج في إطار مساعدة الناجحين في الباكالوريا على التعرف على فرص التكوين والاختصاصات المتاحة.وأضافت أن دورة سبتمبر 2026، التي انطلقت عملية التسجيل فيها منذ 20 جوان 2026، تتضمن 103 عرض تكوين مهني في مستوى مؤهل تقني سام لفائدة المتحصلين على شهادة البكالوريا فما فوق، وذلك في مختلف قطاعات التكوين المهني وعلى مستوى مختلف الولايات.وبخصوص ولاية سوسة، بينت أن ثلاثة مراكز قطاعية توفر تكوينات في مستوى مؤهل تقني سام، وهي المركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك، والمركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة، والمركز القطاعي في مهن الخدمات.وأفادت بأن المركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك يوفر أربعة اختصاصات في مستوى مؤهل تقني سام، تتمثل في تقنية سامية في صناعة البلاستيك، وتصميم وصناعة القوالب والأدوات، وصيانة تجهيزات صناعة البلاستيك، وصيانة الميكاترونيك.كما يوفر المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة ثلاثة اختصاصات، وهي تقنية سامية في صيانة الميكاترونيك، وتقنية سامية في الاتصالات اختصاص إعلامية، وتقنية سامية في الآلية، في حين يؤمن المركز القطاعي في مهن الخدمات تكوينات في المحاسبة والمالية، ومساعدة مديرية، والتجارة، والتجارة الدولية.وأكدت المتحدثة أن الوكالة التونسية للتكوين المهني تضم 12 قطاعاً للتكوين، وتعمل على توفير اختصاصات تستجيب لحاجيات سوق الشغل، داعية الناجحين في الباكالوريا إلى الاطلاع على عروض التكوين المتاحة عبر الموقع الرسمي للوكالة واختيار المسار الذي يتلاءم مع طموحاتهم.وشددت على أن من أبرز نقاط قوة التكوين المهني اعتماده على نظام التكوين بالتداول، الذي يقوم على قضاء 50 بالمائة من فترة التكوين داخل مركز التكوين و50 بالمائة داخل المؤسسة الاقتصادية، بما يمنح المتكون فرصة للاحتكاك المباشر بالمهنة واكتساب الخبرة العملية، ويرفع من فرص إدماجه في سوق الشغل.وأضافت أن الوكالة أبرمت العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات اقتصادية لدعم هذا النمط من التكوين، باعتبار أن المتكون يكتسب مهارات عملية خلال فترة وجوده بالمؤسسة، ما يجعله أكثر قدرة على الاندماج المهني بعد استكمال مساره التكويني.