تأخير محاكمة رجل الأعمال ماهر شعبان ورفض الإفراج عنه
رفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، مطلب الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان ومتهمين آخرين، وقررت تأخير النظر في القضية إلى جلسة خلال شهر أكتوبر المقبل.
ومثل ماهر شعبان أمام هيئة الدائرة الجنائية بحالة إيقاف، رفقة متهمين اثنين موقوفين، فيما مثل متهم رابع بحالة سراح.
ويُحاكم المتهمون من أجل تهم تتعلق بـتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة.
ومثل ماهر شعبان أمام هيئة الدائرة الجنائية بحالة إيقاف، رفقة متهمين اثنين موقوفين، فيما مثل متهم رابع بحالة سراح.
ويُحاكم المتهمون من أجل تهم تتعلق بـتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة.
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