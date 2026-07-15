تأخير محاكمة رجل الأعمال ماهر شعبان ورفض الإفراج عنه

رفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، مطلب الإفراج عنومتهمين آخرين، وقررت تأخير النظر في القضية إلى جلسة خلال شهر أكتوبر المقبل.ومثل ماهر شعبان أمام هيئة الدائرة الجنائية بحالة إيقاف، رفقة متهمين اثنين موقوفين، فيما مثل متهم رابع بحالة سراح.ويُحاكم المتهمون من أجل تهم تتعلق بـ