وزير الشؤون الخارجية يقدم التعازي الى أمير قطر في وفاة والده

قدّم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي اليوم الاربعاء، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، التعازي إلى صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في قصر لوسيل بالدوحة.وخلال مراسم التعزية، نقل وزير الخارجية إلى صاحب السموّ أمير دولة قطر أحرّ تعازي رئيس الجمهورية وخالص مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد وإلى الشعب القطري، مستحضرا مناقب الأمير الوالد ودوره التاريخي في بناء نهضة قطر الحديثة وازدهارها، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة نشر مساء اليوم.وذكّر الوزير بإسهام المغفور له في توطيد علاقات الأخوّة والتعاون القائمة بين تونس وقطر في مختلف المجالات، منوّها بما كان يحمله من مشاعر الودّ والاحترام تُجاه تونس وقيادتها وشعبها.ومن جهته حمّل أمير دولة قطر، وزير الخارجية إبلاغ رئيس الجمهورية خالص تحياته وامتنان الأسرة الأميرية، معربا عن حرصه على مزيد تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.ويوم الاحد الماضي، أعلن ​الديوان الأميري في ‌قطر ‌في بيان وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ​ثاني عن عمر ناهز 74عاما.