JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:43 Tunis

بلدية تونس : حملة رقابية تسفر عن حجز و اتلاف كميات من المواد الغذائية بدائرة الكبارية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696e567ea894c0.06504016_loeqkgpfinjmh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 - 18:28 قراءة: 0 د, 49 ث
      
نفذت بلدية تونس، أمس الثلاثاء، حملة رقابية مشتركة بالدائرة البلدية بالكبارية، أسفرت عن حجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب رفع عدد من المخالفات الصحية والبلدية وتحرير الأرصفة والطرقات من الانتصاب الفوضوي
وأفادت البلدية في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الاربعاء ، بأن هذه التدخلات  جرت بالتنسيق مع إدارة الشرطة البلدية وبحضور المتفقدة الصحية بإدارة حفظ الصحة، وذلك في إطار العمل المشترك لفرض احترام الشروط الصحية داخل المحلات المفتوحة للعموم 
وقد أسفرت الحملة في جانبها الصحي عن حجز وإتلاف 3 كلغ من اللحم المفروم منتهي الصلاحية والمخزن بطرق غير صحية، وكلغ واحد من "المرقاز"، و3 كلغ من عجين "المقرونة المجمدة"، وكلغ واحد من "السلاطة التونسية"، بالإضافة إلى إتلاف 3 لترات من عصير الليمون والفراولة مجهول المصدر

كما أفضت العمليات الرقابية إلى تحرير 13 مخالفة صحية
من جانب اخر تمكنت الفرق المشتركة من حجز 215 كرسياً، وإزالة 5 نقاط انتصاب فوضوي و7 حواجز مثبتة ، إلى جانب تحرير 3 محاضر إدارية وتحرير 3 استدعاءات رسمية لأصحاب المحلات لاستكمال الإجراءات الإدارية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332960

babnet

كل الأخبار...

18:43 - بلدية تونس: جلسة عمل لمتابعة تقدم عدد من المشاريع البلدية بدائرة العمران الأعلى
18:28 - بلدية تونس : حملة رقابية تسفر عن حجز و اتلاف كميات من المواد الغذائية بدائرة الكبارية
18:05 - مونديال 2026: إنجلترا والأرجنتين في مواجهة نارية على بطاقة النهائي
18:05 - الدورة 53 من مهرجان المنستير الدولي من 20 جويلية إلى 18 أوت 2026
17:50 - مجلس الجهات والأقاليم: جلسة عامة يوم الجمعة القادم للمصادقة على مخطط التنمية 2026- 2030
17:25 - السيجومي: تفكيك عصابات استدرجت سائقي "التاكسي" وسلبتهم تحت التهديد بالأسلحة البيضاء
17:16 - وزير الداخلية يؤكد مستوى التعاون الأمني المتميز وعمق العلاقات بين تونس ومصر
17:10 - ابتكار تونسي لمكافحة الحشرة القرمزية يبلغ الدور النهائي في مسابقة وطنية
17:09 - وزير التجهيز والاسكان: اشغال المستشفى الجهوي بحفوز من ولاية القيروان بلغت 20 بالمائة وتنتهي في غضون 18 شهرا
16:11 - هيئة السوق المالية توقع اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للتجارة لدعم البحث العلمي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Eng - Arg | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 15 جويلية 2026 | 1 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:40
16:16
12:32
05:12
03:24
الرطــوبة:
% 27
Babnet
Babnet42°
37° Babnet
الــرياح:
3.67 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-30
42°-28
43°-30
43°-30
43°-30
  • Avoirs en devises 22955,3
  • (15/07)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37349 DT
  • (15/07)
  • 1 $ = 2,95951 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/07)     1214,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/07)   29268 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio