بلدية تونس : حملة رقابية تسفر عن حجز و اتلاف كميات من المواد الغذائية بدائرة الكبارية

نفذت بلدية تونس، أمس الثلاثاء، حملة رقابية مشتركة بالدائرة البلدية بالكبارية، أسفرت عن حجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب رفع عدد من المخالفات الصحية والبلدية وتحرير الأرصفة والطرقات من الانتصاب الفوضويوأفادت البلدية في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الاربعاء ، بأن هذه التدخلات جرت بالتنسيق مع إدارة الشرطة البلدية وبحضور المتفقدة الصحية بإدارة حفظ الصحة، وذلك في إطار العمل المشترك لفرض احترام الشروط الصحية داخل المحلات المفتوحة للعموموقد أسفرت الحملة في جانبها الصحي عن حجز وإتلاف 3 كلغ من اللحم المفروم منتهي الصلاحية والمخزن بطرق غير صحية، وكلغ واحد من "المرقاز"، و3 كلغ من عجين "المقرونة المجمدة"، وكلغ واحد من "السلاطة التونسية"، بالإضافة إلى إتلاف 3 لترات من عصير الليمون والفراولة مجهول المصدركما أفضت العمليات الرقابية إلى تحرير 13 مخالفة صحيةمن جانب اخر تمكنت الفرق المشتركة من حجز 215 كرسياً، وإزالة 5 نقاط انتصاب فوضوي و7 حواجز مثبتة ، إلى جانب تحرير 3 محاضر إدارية وتحرير 3 استدعاءات رسمية لأصحاب المحلات لاستكمال الإجراءات الإدارية.