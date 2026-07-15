نابل: تقدّم موسم الحصاد بنسبة 90 بالمائة والكميات المجمّعة تفوق التوقعات الأوليّة

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يشارف موسم حصاد الحبوب، الذي انطلق منذ بداية شهر جوان الفارط بمختلف معتمديات ولاية نابل، على النهاية، حيث بلغت نسبة التجميع إلى غاية أمس الثلاثاء 90 بالمائة، إثر تجميع 266 ألف قنطار من الحبوب، وهي كميات تفوق التوقعات الأولية وتتجاوز صابة الموسم الفارط من الحبوب التي كانت في حدود 240 ألف قنطار، حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزل تميم والمكلف بالزراعات الكبرى بالاتحاد الجهوي للفلاحة بنابل محمد الشارف بن معاوية.

وأضاف المصدر ذاته، اليوم الأربعاء، في تصريح لصحفية /وات/، أنّ المساحات المبذورة بلغت خلال الموسم الحالي حوالي 40 ألف هكتار منها 17 ألف هكتار مخصصة للقمح الصلب، مؤكدا أنّ الموسم مرّ في ظروف طيّبة دون تسجيل إشكاليات على مستوى التجميع والإجلاء، وذلك بفضل تضافر جهود مختلف الأطراف المتدخلة منها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة، والمعهد الوطني للزراعات الكبرى، ومصالح الحماية المدنية التي سعت الى العمل المتواصل طيلة الموسم لضمان مردودية المساحات المبذورة.

​يذكر أن ولاية نابل، التي تساهم بحوالي 15 بالمائة من الإنتاج الوطني للحبوب، تضمّ 5 مراكز تجميع بطاقة استيعابية تقديرية تصل إلى 150 ألف قنطار.