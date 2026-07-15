توقيع اتفاقية بين الإدارة العامة للغابات والكشافة التونسية لغراسة 100 ألف شجرة

وقّعت الإدارة العامة للغابات اتفاقية شراكة مع منظمة الكشافة التونسية تحت إشراف وزارة البيئة، ضمن مبادرة "نزرع المستقبل"، وتنص الاتفاقية على غراسة 100 ألف شجرة بالمناطق الغابية.وتنص الاتفاقية، التي تم توقيعها اليوم الأربعاء، أيضا على غراسة 80 ألف شجرة بالمناطق الغابية بالشراكة مع الإدارة العامة للغابات و20 ألف شجرة بالمؤسسات التربوية والفضاءات العمومية ودور الشباب والمراكز الكشفية، إلى جانب إشراك 1300 شاب وشابة في الأنشطة البيئية وتكوين 48 قائدا كشفيا في مجال نشر الثقافة البيئية.كما تشمل الاتفاقية وفق بلاغ للوزارة ، دعم أربع منظمات من المجتمع المدني عبر آلية التمويل المتسلسل، وتوعية أكثر من ألف تلميذ بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها وتهيئة مسلك بيئي بالمركز الوطني للكشافة ببرج السدرية، إلى جانب إحداث شبكة وطنية تضم مختلف الفاعلين المعنيين بالتشجير والتربية البيئية.وتندرج هذه الاتفاقية في إطار برنامج "دعم الحوكمة البيئية والمناخية بتونس من أجل الانتقال الإيكولوجي" الذي تنفذه وزارة البيئة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. ويهدف إلى دعم جهود الانتقال الإيكولوجي وتعزيز الحوكمة البيئية والمناخية في البلاد.وتهدف مبادرة "نزرع المستقبل" إلى المساهمة في استعادة النظم البيئية للغابات وإشراك الشباب في أنشطة التشجير وإعادة التحريج، فضلا عن تدريب قادة الكشافة على القضايا البيئية وتدعيم مشاركة الجمعيات المحلية في المجال البيئي ونشر الوعي والتثقيف البيئي، فضلا عن إحداث مسار بيئي بالمركز الوطني للكشافة ببرج السدرية.