JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:16 Tunis

وزير التجهيز والاسكان: اشغال المستشفى الجهوي بحفوز من ولاية القيروان بلغت 20 بالمائة وتنتهي في غضون 18 شهرا

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a57b17141fa57.06157767_pknlojqmgfehi.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 - 17:09 قراءة: 1 د, 50 ث
      
اكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، صلاح الزواري، أنّه من المنتظر الانتهاء من اشغال المستشفى الجهوي صنف "ب" بحفوز من ولاية القيروان في غضون 18 شهرا وان نسبة تقدم اشغاله بلغت الى حد الان 20 بالمائة.
 
وافاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الاربعاء، بان هذا الصرح الطبي الجديد، البالغ قيمته 100 مليون دينار، يأتي ضمن صفقة مجمعة لإنشاء أربعة مستشفيات في عدة جهات داخلية بقيمة إجمالية تناهز 400 مليون دينار نفذتها مقاولات كويتية.

 
 وأكد زواري وجود تعهدات من المقاولات المشرفة لإنهاء كافة الأشغال قبل الاجال التعاقدية المحددة بسنتين، لتنطلق اثرها مرحلة التسليم والبدء الفعلي في الاستغلال. وأوضح أن وزارة الصحة تعمل بالتوازي مع البناء على تأمين كافة التجهيزات الطبية والموارد البشرية اللازمة، ليكون المستشفى جاهزا للعمل فور انتهاء كامل الاشغال.
 


ومن جانبه بين المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط، اهمية مستشفى حفوز، الذي طال انتظاره، ومن شأنه المساهمة بشكل مباشر في تخفيف العبء عن المستشفيات الجامعية مما يتيح لها التفرغ التام للبحث العلمي والطبي وأجراء البحوث الجامعية المتطورة.

وكشف أن مستشفى حفوز الجديد سيقدم خدمات طبية وجراحية متكاملة بفضل تزويده بأقسام متطورة تشمل الجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية إلى جانب اختصاص الأنف والأذن والحنجرة. كما سيضم المستشفى قسما متطورا للإنعاش الطبي والجراحي، وطب الأطفال والولادة فضلاً عن تجهيزه بأحدث معدات التصوير بالأشعة والماسح الضوئي لتأمين رعاية صحية شاملة ودقيقة.
  
وأشار المرابط إلى أن تشغيل المستشفى سيتطلب حشد اطارات طبية وشبه طبية متكاملة يتجاوز عددها 250 إطارا مبينا أن التغطية الجغرافية للمستشفى لن تقتصر على معتمدية حفوز، فحسب، بل ستشمل أهالي معتمدية العلا والوسلاتية وصولا إلى تقديم الخدمات العلاجية لمرتاديها من ولايات مجاورة أخرى اعتاد مواطنوها على التنقل للجهة لتلقي العلاج.
 
يذكر ان المساحة الجملية للمستشفى الجهوي بحفوز الممول بميزانية مشتركة بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والدولة التونسية، تمتد على 5 هكتارات ومن المنتظر ان تبلغ طاقة استيعابه 105 سريرا.
 
كما تجدر الاشارة الى انه تم اقرار هذا المشروع منذ سنة 2016 إثر مصادقة وزارة الصحة على قائمة للمستشفيات الجهوية الجديدة من الصنف "ب" في أربع ولايات. وتعلّق الأمر بكل من حفوز من ولاية القيروان وجلمة من ولاية سيدي بوزيد ومكثر بولاية سليانة وغار الدماء بولاية جندوبة، غير ان اشغاله تعطلت لتعطى اشارة انطلاقها رسميا موفى سنة 2025.
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332951

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Eng - Arg | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 15 جويلية 2026 | 1 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:40
16:16
12:32
05:12
03:24
الرطــوبة:
% 24
Babnet
Babnet41°
38° Babnet
الــرياح:
4.4 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-30
42°-28
43°-30
43°-30
43°-30
  • Avoirs en devises 22955,3
  • (15/07)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37349 DT
  • (15/07)
  • 1 $ = 2,95951 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/07)     1214,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/07)   29268 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio