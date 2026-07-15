وزارة الشؤون الخارجية تفتح مناظرة خارجية لانتداب 50 كاتباً للشؤون الخارجية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 جويلية 2026، عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب خمسين (50) خطة في رتبة كتبة الشؤون الخارجية للدخول إلى مراحل التكوين بالمعهد الدبلوماسي للدراسات والاستراتيجية.وحسب نص القرار، فقد تم تحديد موعد إجراء الاختبارات ليوم 5 سبتمبر 2026، حيث ستجرى الامتحانات باعتماد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات.وتأتي هذه المناظرة في إطار تدعيم السلك الدبلوماسي التونسي بالكفاءات الشابة وتلبية للاحتياجات الهيكلية للوزارة في مختلف الاختصاصات الأكاديمية.وتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو شهادة الأستاذية أو ما يعادلها في عدة اختصاصات تشمل اللغة الإنجليزية والترجمة والقانون العام والعلوم الاقتصادية (اختصاص اقتصاد ومالية دولية وتجارة دولية) والجيوبوليتيك والعلاقات الدولية وعلوم الإعلام والاتصال (الاتصال والصحافة) والأنثروبولوجيا والعلوم السياسية.وقد حدد القرار الوزاري يوم 5 أوت 2026 كآخر أجل لختم قائمة الترشحات.ويتعين على الراغبين في المشاركة بالمناظرة القيام بعملية التسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوزارة (https://concours.diplomatie.gov.tn)، مع إرفاق نسخة إلكترونية من الوثائق المطلوبة بالخانات المناسبة بالموقع المذكور.