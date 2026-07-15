رئيس جامعة سوسة: نجدد عروض التكوين لمواكبة التحولات الرقمية ومتطلبات سوق الشغل

أكد رئيس جامعة سوسة، لطفي بلقاسم، أن الجامعة تشهد مرحلة جديدة من التطوير الأكاديمي والعلمي تقوم على تجديد عروض التكوين وتعزيز حضورها في المجالات المستقبلية، وتوفّر حاليا،90 عرض تكوين تم تجديدها، أي ما يعادل زيادة تناهز 10 بالمائة مقارنة بالبرامج السابقة، بما يستجيب للتحولات التكنولوجية والرقمية وحاجيات سوق الشغل.وأوضح لطفي بلقاسم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش فعاليات اليوم الوطني للتوجيه الجامعي 2026، المنعقد الأربعاء بكلية الطب بسوسة ، أن العروض التي تمّ تجديدها تشمل اختصاصات مرتبطة بالمجالات الواعدة على غرار الذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والروبوتيك، والطاقات المتجددة، والبيئة، والتكنولوجيات الخضراء.وبيّن أن عملية تجديد عروض التكوين التي انطلقت هذه السنة جاءت بعد فترة من التقييم والمراجعة امتدت لنحو ست أو سبع سنوات، بهدف تطوير البرامج الجامعية وجعلها أكثر ملاءمة للتغيرات التي يشهدها المجتمع والاقتصاد فرضتها التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وخاصة التطور الرقمي" ، مؤكدا أن الجامعة مطالبة بمواكبة هذه التحولات عبر تكوين طلبة يمتلكون المهارات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل.وأضاف أن تطور المجتمع وتغير طرق تعامل الأجيال الجديدة مع التكنولوجيا يفرضان أيضا مراجعة أساليب التدريس، مشيرا إلى أن الطالب اليوم يعيش في بيئة رقمية تعتمد على الهاتف الذكي والمنصات الإلكترونية، وهو ما يستوجب تطوير التعليم نحو مزيد من الرقمنة والتفاعل.وأشار إلى أن الجامعة تولي أهمية خاصة للعلوم الأساسية، وخاصة الرياضيات التطبيقية، باعتبارها قاعدة للعديد من الاختصاصات الحديثة مثل المالية، والتأمين، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، مؤكدا أن الرياضيات تظل من أهم العلوم التي تساهم في بناء اقتصاد المعرفة.وأكد رئيس جامعة سوسة، في سياق متصل، أن الجامعة تواصل تعزيز انفتاحها الدولي، حيث تربطها أكثر من 300 اتفاقية شراكة مع جامعات ومؤسسات في أوروبا والعالم العربي وإفريقيا وأمريكا وٱسيا، بما يدعم التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات، ويجعل منها مؤسسة جامعية رائدة تجمع بين جودة التكوين، وتطوير البحث العلمي، وتشجيع الابتكار، وإعداد كفاءات قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.