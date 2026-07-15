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الدورة 44 لمهرجان بوقرنين الدولي: 16 سهرة فنية والجزائر ضيف الشرف

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Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 - 14:25 قراءة: 1 د, 35 ث
      
تستعد مدينة حمام الأنف لاحتضان فعاليات الدورة الرابعة والأربعين لمهرجان بوقرنين الدولي، التي تنتظم من 26 جويلية إلى 13 أوت 2026 بالمسرح الصيفي ببوقرنين، بمشاركة فنانين من تونس وعدد من الدول العربية والأجنبية، فيما ستكون الجزائر ضيف شرف الدورة.

ويتضمن برنامج هذه الدورة 16 سهرة، منها 14 عرضا موسيقيا وعرضان مسرحيان، وتفتتح يوم 26 جويلية بحفل للفنان اللبناني وائل جسار في أول ظهور له على ركح مهرجان بوقرنين، فيما يختتم الفنان نور شيبة فعاليات المهرجان يوم 13 أوت بعرض يحتفي بالتراث الغنائي التونسي، تزامنا مع العيد الوطني للمرأة.


ويشارك في الدورة فنانون من تونس والجزائر وليبيا وفلسطين والأردن ولبنان وكوبا والمكسيك، مع حضور لافت للموسيقى الجزائرية من خلال أربعة عروض موزعة على ثلاث سهرات.


برنامج الدورة

* 26 جويلية: حفل الافتتاح مع الفنان اللبناني وائل جسار
* 27 جويلية: عرض "صدى الأطلس" لعطيل معاوي، بمشاركة محمد علي شبيل، وروضة بن عبد الله، وحاتم اللجمي
* 29 جويلية: سهرة الثنائي نور وسليم عرجون
* 30 جويلية: عرض الفنان الشعبي وليد التونسي
* 1 أوت: عرض فرقة "البسطة" من الجزائر
* 2 أوت: عرض "Or-Kes-Tra" لحمزة بوشناق، الذي يعيد تقديم مؤلفات مسلسل "رقوج"
* 3 أوت: عرض "طريق المالوف" بمشاركة سفيان الزايدي (تونس)، وعباس ريغي (الجزائر)، ورضوان شابك (ليبيا)
* 4 أوت: سهرة للموسيقى اللاتينية، يحيي جزأها الأول الثنائي الكوبي "Somos Nai"، فيما يحيي الجزء الثاني الفنان الكوبي راؤول باز
* 5 أوت: سهرة لاكتشاف الموسيقى التقليدية الجزائرية، بعرضي "إيسنرا" (Issinara) و"سلطان قناوة"
* 6 أوت: المسرحية "إقامة شهيرة" من إخراج عبد العزيز المحرزي
* 8 أوت: سهرة للفن الشعبي مع الفرقة الوطنية للفنون الشعبية بمشاركة فرقة "مونو بلانكو" من المكسيك
* 9 أوت: عرض الفنان الجزائري أمين بابيلون
* 10 أوت: سهرة تجمع الثنائي الفلسطيني "ولا مرة" ومشروع "قوربي" للفنان التونسي نضال اليحياوي
* 11 أوت: المسرحية "الهاربات" للمخرجة وفاء الطبوبي
* 12 أوت: عرض "كتارسيس" للموسيقار عبد الرحمن العيادي، بمشاركة عدنان الشواشي والفنانة الأردنية مكادي نحاس
* 13 أوت: حفل الاختتام مع الفنان نور شيبة.
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