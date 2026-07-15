الدورة 44 لمهرجان بوقرنين الدولي: 16 سهرة فنية والجزائر ضيف الشرف

برنامج الدورة



تستعد مدينةلاحتضان فعاليات، التي تنتظم منبالمسرح الصيفي ببوقرنين، بمشاركة فنانين من تونس وعدد من الدول العربية والأجنبية، فيما ستكونويتضمن برنامج هذه الدورة، منهاوعرضان مسرحيان، وتفتتح يومبحفل للفنان اللبنانيفي أول ظهور له على ركح مهرجان بوقرنين، فيما يختتم الفنانفعاليات المهرجان يومبعرض يحتفي بالتراث الغنائي التونسي، تزامنا مع العيد الوطني للمرأة.ويشارك في الدورة فنانون من، مع حضور لافت للموسيقى الجزائرية من خلال أربعة عروض موزعة على ثلاث سهرات.حفل الافتتاح مع الفنان اللبنانيعرضلعطيل معاوي، بمشاركة محمد علي شبيل، وروضة بن عبد الله، وحاتم اللجميسهرة الثنائيعرض الفنان الشعبيعرض فرقةمن الجزائرعرضلحمزة بوشناق، الذي يعيد تقديم مؤلفات مسلسلعرضبمشاركة سفيان الزايدي (تونس)، وعباس ريغي (الجزائر)، ورضوان شابك (ليبيا)سهرة للموسيقى اللاتينية، يحيي جزأها الأول الثنائي الكوبي، فيما يحيي الجزء الثاني الفنان الكوبيسهرة لاكتشاف الموسيقى التقليدية الجزائرية، بعرضيالمسرحيةمن إخراج عبد العزيز المحرزيسهرة للفن الشعبي معبمشاركة فرقةمن المكسيكعرض الفنان الجزائريسهرة تجمع الثنائي الفلسطينيومشروعللفنان التونسي نضال اليحياويالمسرحيةللمخرجة وفاء الطبوبيعرضللموسيقار عبد الرحمن العيادي، بمشاركة عدنان الشواشي والفنانة الأردنيةحفل الاختتام مع الفنان