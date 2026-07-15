JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:16 Tunis

هيئة السوق المالية توقع اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للتجارة لدعم البحث العلمي

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/cmf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 - 16:11 قراءة: 0 د, 50 ث
      
 وقعت هيئة السوق المالية ومخبر البحث في التصرف المبتكر والمخاطر والمحاسبة والمالية بالمدرسة العليا للتجارة بتونس، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز مساهمة البحث العلمي في مواكبة تطور الأسواق المالية.

ويرجى من إمضاء الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي للتعاون العلمي والفني بين الطرفين، بما يتيح توظيف الخبرات الأكاديمية والمهنية لدعم البحث العلمي والتكوين وتبادل المعرفة في المجالات ذات الصلة بالسوق المالية، استجابة لمتطلبات تطور القطاع المالي والتحديات الاقتصادية والمالية والرقمية الراهنة، وفق ما نشرته هيئة السوق المالية على موقعها.


ويشمل مجال التعاون بين الجانبين إنجاز دراسات وبحوث علمية مشتركة، وتنظيم المؤتمرات والندوات والأيام العلمية وورشات العمل، فضلا عن تطوير مشاريع البحث التطبيقي، وإعداد برامج تكوين لفائدة مختلف المتدخلين، وتشجيع مشاركة الباحثين وطلبة الدكتوراه والخبراء في المبادرات العلمية المشتركة.


وتعكس الشراكة قناعة الطرفين بأن التقارب بين مؤسسات التعديل المالي والجامعات ومخابر البحث يمثل ركيزة أساسية لإنتاج المعرفة، وتطوير الكفاءات، ومواكبة التحولات المتسارعة بالقطاع المالي، لا سيما في مجالات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والابتكار المالي، والتمويل المستديم، وحماية المستثمرين، بما يسهم في بلورة حلول مبتكرة ودعم خدمة التنمية الاقتصادية، وفق المصدر ذاته.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332944

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Eng - Arg | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 15 جويلية 2026 | 1 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:40
16:16
12:32
05:12
03:24
الرطــوبة:
% 24
Babnet
Babnet41°
38° Babnet
الــرياح:
4.4 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-30
42°-28
43°-30
43°-30
43°-30
  • Avoirs en devises 22955,3
  • (15/07)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37349 DT
  • (15/07)
  • 1 $ = 2,95951 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/07)     1214,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/07)   29268 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio