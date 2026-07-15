هيئة السوق المالية توقع اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للتجارة لدعم البحث العلمي

وقعت هيئة السوق المالية ومخبر البحث في التصرف المبتكر والمخاطر والمحاسبة والمالية بالمدرسة العليا للتجارة بتونس، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز مساهمة البحث العلمي في مواكبة تطور الأسواق المالية.ويرجى من إمضاء الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي للتعاون العلمي والفني بين الطرفين، بما يتيح توظيف الخبرات الأكاديمية والمهنية لدعم البحث العلمي والتكوين وتبادل المعرفة في المجالات ذات الصلة بالسوق المالية، استجابة لمتطلبات تطور القطاع المالي والتحديات الاقتصادية والمالية والرقمية الراهنة، وفق ما نشرته هيئة السوق المالية على موقعها.ويشمل مجال التعاون بين الجانبين إنجاز دراسات وبحوث علمية مشتركة، وتنظيم المؤتمرات والندوات والأيام العلمية وورشات العمل، فضلا عن تطوير مشاريع البحث التطبيقي، وإعداد برامج تكوين لفائدة مختلف المتدخلين، وتشجيع مشاركة الباحثين وطلبة الدكتوراه والخبراء في المبادرات العلمية المشتركة.وتعكس الشراكة قناعة الطرفين بأن التقارب بين مؤسسات التعديل المالي والجامعات ومخابر البحث يمثل ركيزة أساسية لإنتاج المعرفة، وتطوير الكفاءات، ومواكبة التحولات المتسارعة بالقطاع المالي، لا سيما في مجالات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والابتكار المالي، والتمويل المستديم، وحماية المستثمرين، بما يسهم في بلورة حلول مبتكرة ودعم خدمة التنمية الاقتصادية، وفق المصدر ذاته.