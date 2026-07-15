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( الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي مردها الاستعمال المكثف للمكيف (مدير عام الستاغ

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Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 - 14:06 قراءة: 1 د, 20 ث
      
قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، ان الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي خلال هذه الفترة مردها، أساسا، الإستعمال المكثف لمكيّفات الهواء مع ارتفاع درجات الحرارة

وأشار طريفة، في تصريح لوكالة "وات"، الى ان استهلاك التيار الكهربائي بلغ خلال فترة الذروة، والممتدة بين الساعة الثانية ظهرا والرابعة بعد الزوال، 5 الاف ميغاواط يوميا اي بارتفاع بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالاستهلاك العادي.

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وأوضح ان "الشركة وحرصا منها على توفير التوازن بين الانتاج والاستهلاك تعمد، من حين لآخر، الى التخفيض في الاحمال" (قطع مبرمج للتيار لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار عند زيادة الطلب). وأكّد "ان مدة انقطاع التيار لا تتجاوزت الساعة الواحدة مع استثناء المؤسسات الحساسة والاستراتيجية".


واشار الى ان هذا الاجراء يهدف الى تفادي وقوع انقطاع شامل للتيار الكهربائي على كامل البلاد او ما يصطلح على تسميته ب"black out".

ولفت الى ان الانقطاع اذا تجاوز الساعة، يكون مردّه وجود عطب فني، مشددا على ان عمل فرق الشركة متواصل على مدار اليوم بهدف إعادة التيار في أقرب الآجال.

وفسر طريفة الانقطاعات المتكررة المسجلة بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة، الذي لم يقتصر على تونس بل شمل جميع دول حوض المتوسط، مضيفا ان الامدادات المتاحة من الجزائر ضعيفة جدا ولا تغطي الحاجة نظرا لأن الجزائر تمر بالظروف المناخية ذاتها.

وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق امس الثلاثاء، خلال جلسة عامة على مشروعي القانون عدد 38 و39 لسنة 2026 المتعلقين باتفاقيتي ضمان لقرضين مسندين للشركة التونسية للكهرباء والغاز بضمان الدولة للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس.
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