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المصارعة التونسية امام رهانات عالمية ومتوسطية، والمشاركة في بطولات العالم تقتصر على حاملي الذهب القاري (رئيس الجامعة)

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Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 - 13:03 قراءة: 1 د, 41 ث
      
تشارك المصارعة التونسية في عدد من التظاهرات الدولية خلال الفترة القادمة للسنة الجارية، وفق ما أورده رئيس الجامعة التونسية للمصارعة جمال الخرازي في تصريحه لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء.

وأكد الخرازي ان الجامعة اتخذت قرارا فنيا يقضي بإفراد حاملي الميداليات الذهبية خلال بطولة افريقيا للأصاغر والاواسط والأكابر ذكورا وإناثا دون سواهم بالمشاركة في بطولات العالم لهذه الفئات العمرية التي ستقام تباعا خلال الاسابيع القادمة.

وأشار الى ان البطولة القارية التي احتضنتها مدينة الاسكندرية بمصر خلال الفترة المتراوحة بين 27 افريل و2 ماي 2026 أفرزت الاختيار على خماسي من حاملي الميداليات الذهبية للمشاركة في بطولة العالم للاصاغر (دون 17 سنة) المقررة من 27 جويلية الحالي الى 2 اوت القادم بباكو عاصمة اذرابيدجان.

ويتعلق الامر ببراء اللموشي (مصارعة حرة وزن 45 كلغ) ورباعي اختصاص المصارعة النسائية تسنيم عثيمني (40 كلغ) ورحمة الرزقي (53 كلغ) وآمنة الهمامي (57 كلغ) وزينب نصري (65 كلغ).

كما ستقتصر المشاركة في مونديال الوسطيات (دون 20 سنة) الذي سيقام بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا من 16 الى 23 اوت القادم على بطلتي افريقيا شهد الجلجلي (57 كلغ) وشيماء الداحي (59 كلغ).
وتابع رئيس الجامعة قوله ان النية تتجه بنسبة كبيرة الى التعويل على عنصر واحد في مونديال الكبريات الذي سيقام من 24 اكتوبر الى 1 نوفمبر 2026 بالعاصمة الكازاخستانية استانا، ويتعلق الامر بحاملة ذهبية بطولة افريقيا زينب الصغير (72 كلغ).
اما بخصوص مسابقة المصارعة ضمن دورة الالعاب المتوسطية المبرمجة بمدينة تارانتو الايطالية من 22 الى 25 اوت 2026، فستشارك تونس بخمسة عناصر، وهي خير الدين بن تليلي (مصارعة حرة 74 كلغ) ورضوان الطرهوني (مصارعة رومانية 77 كلغ) وثلاثي المصارعة النسائية المتألف من زينب الصغير (68 كلغ) وشهد الجلجلي (57 كلغ) وشهرزاد العياشي (50 كلغ).
وختم جمال الخرازي موضّحا ان اللجنة الفنية التي تم تركيزها صلب الجامعة تسهر مؤقتا على تسيير الدواليب الفنية الى حين تعيين مدير فني وطني جديد من قبل وزارة الشباب والرياضة في الأيام القادمة.
وأفاد انها تتألف من الرباعي سفيان العكروت (رئيس لجنة المنتخبات الوطنية ورئيس اللجنة) والاعضاء بشير الهمامي (المستشار الفني الوطني) وأيمن بن عبد القادر (معد بدني منتخب الذكور لكافة الفئات العمرية) ونسيم القصداوي (معد بدني منتخب الاناث لكافة الفئات العمرية)
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