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مونديال 2026: إنجلترا والأرجنتين في مواجهة نارية على بطاقة النهائي

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Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 - 10:55 قراءة: 0 د, 59 ث
      
تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم، إلى ملعب مرسيدس-بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، الذي يحتضن قمة مرتقبة تجمع إنجلترا والأرجنتين لحساب نصف نهائي كأس العالم 2026، في مواجهة تحمل أبعادا تاريخية وتنافسا متجددا بين عملاقين من عمالقة الكرة العالمية.

ولا تمثل هذه المباراة مجرد صراع على بطاقة العبور إلى النهائي، بل تشكل فصلا جديدا من واحدة من أشهر المنافسات في تاريخ المونديال، التي شهدت محطات خالدة، أبرزها مباراة 1986 التي سجل خلالها دييغو مارادونا هدفي "يد الله" و"هدف القرن"، ثم مواجهة 1998 التي حسمتها إنجلترا بركلات الترجيح، قبل أن تواصل الأرجنتين مشوارها نحو التتويج بلقب مونديال 2022.


وسيواجه الفائز من هذه القمة المنتخب الإسباني، الذي ضمن أول أمس تأهله إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فرنسا بهدفين دون رد، وذلك في النهائي المقرر يوم 19 جويلية على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي.


أما المنتخب الخاسر، فسيلتقي فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث، المقررة يوم 19 جويلية على ملعب هارد روك بمدينة ميامي.

برنامج المباريات المتبقية

نصف النهائي

* 15 جويلية: إنجلترا × الأرجنتين (20:00 بتوقيت تونس)

مباراة تحديد المركز الثالث

* 19 جويلية: فرنسا × خاسر مباراة إنجلترا والأرجنتين (00:00 بتوقيت تونس)

النهائي

* 19 جويلية: إسبانيا × الفائز من مباراة إنجلترا والأرجنتين (22:00 بتوقيت تونس)
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