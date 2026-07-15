معتمدية الوردية تعلن انطلاق دروس مجانية في اللغة الألمانية بداية من 18 جويلية الجاري

أعلنت معتمدية الوردية عن انطلاق دروس مجانية في تعليم اللغة الألمانية (المستوى A1) تحت شعار "تعلم لغة، اكتشف ثقافة، افتح أبواب المستقبل"، وذلك بداية من يوم السبت 18 جويلية 2026.وأوضحت المعتمدية، في بلاغ، أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب أساسيات اللغة الألمانية وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات الدراسة والعمل والتواصل.وأشارت، وفق ذات البلاغ، الى أن الدروس ستنتظم كل يوم سبت من الساعة 09:30 إلى الساعة 13:00، داعية جميع المسجلين الذين أتموا إجراءات التسجيل إلى الحضور في الموعد المحدد والالتزام بالجدية والانضباط لضمان الاستفادة القصوى من الدورة التكوينية.