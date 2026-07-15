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الانطلاق الرسمي للدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب من ولاية زغوان

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Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 - 13:37 قراءة: 1 د, 53 ث
      
تفتتح مساء اليوم الأربعاء من زغوان فعاليات الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي ينتظم على مدى شهر، إلى غاية 15 أوت القادم، بمختلف ولايات الجمهورية.

وبالاعتماد على شبكة مكتبات تضم 443 مكتبة تتوزع إلى 24 مكتبة جهوية و45 مكتبة متنقلة و374 مكتبة عمومية، تنظم الإدارة العامة للمطالعة سنويا هذا الحدث الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة ويهدف إلى الخروج بالكتاب من الفضاءات المغلقة، وتحديدا المكتبة، والوصول إلى الجمهور العريض في الفضاءات العامة. كما يهدف إلى القطع مع الربط النمطي بين المطالعة كفعل قادر على تطوير فكر الإنسان وتوعيته وترفيهه في الآن ذاته وبين اقتصار المطالعة على فترة السنة الدراسية في إطار البرامج التعليمية.

وتقوم فلسفة مصيف المطالعة على التوجه إلى الجمهور في فضاءات مختلفة من بينها الشواطئ وغيرها من الأماكن التي تستقطب المصطافين، وفي إطار لا مركزية الفعل الثقافي تنطلق هذه الدورة رسميا من ولاية زغوان.
وسيُفتتح هذا الحدث السنوي من خلال عدد من الفعاليات الثقافية التي تراوح بين الموسيقى والشعر والتكريمات.


وفضلا عن الافتتاح الرسمي، تنظم المكتبة الجهوية بزغوان في إطار المصيف عددا من الفعاليات التي تتوزع على فضاءات مختلفة منها فضاء المكتبة الجهوية بزغوان ورياض أطفال خاصة والفضاء الأثري معبد المياه بزغوان.
ويضم البرنامج يوم 24 جويلية عددا من الورشات في تقنيات تلخيص القصة و "من القصة الورقية إلى القصة الرقمية" وورشة الرسكلة موضوعها البيئة فضلا عن فقرة تنشيطية لفائدة الأطفال وذلك بإحدى رياض الأطفال.
وتحتضن المكتبة من 3 إلى 5 أوت ورشة في الكتابة الأدبية من إعداد عائشة التركي، وورشة بعنوان " من القصة الورقية إلى مسرح العرائس من إعداد الأستاذ محمد موسى، وورشة بعنوان " من القصة الورقية إلى القصة الرقمية مع الأستاذة سيرين العبيدي.
ويُخصص يوم 8 أوت 2026، لإقامة حملات تحسيسية، وتقديم عرض فرجوي لجمعية أنوار المسرح بفوشانة وعرض حكواتي للفنان منتصر عميرة، بالإضافة إلى توفير خدمة الاشتراكات في المكتبة العمومية على عين المكان، وذلك بفضاء معبد المياه بزغوان.
وسيُخصص يوم 10 أوت للاحتفال باليوم العالمي لمحبي الكتب الموافق لـ 9 أوت، وذلك من خلال جلسة ثقافية بعنوان "الكتاب في الثقافة العربية الإسلامية"، من تقديم الأستاذ نور الدين الصلعاني، تتخللها مداخلة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة.
ويختتم برنامج المكتبة الجهوية بزغوان يوم 14 أوت بفضاء المكتبة مع عرض حوصلة لفعاليات مهرجان مصيف الكتاب بولاية زغوان، ومراوحات موسيقية، بالإضافة إلى الاحتفال بعيد المرأة من خلال دعوة وتكريم بعض النساء الرائدات في المجال الثقافي بولاية زغوان.
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