JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:40 Tunis

وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تنظم يوم "المؤسسات الناشئة" بنابل لتعزيز الابتكار ومرافقة الباعثين الشبان

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/api.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 - 14:24 قراءة: 1 د, 0 ث
      
تنظم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يوم الخميس 23 جويلية 2026، فعاليات تظاهرة "يوم المؤسسات الناشئة بنابل" (STARTUP DAY NABEUL 2026)، وذلك بمقر محضنة المؤسسات التابعة للوكالة بنابل بداية من الساعة العاشرة صباحاً.

ويهدف هذا الحدث الاقتصادي، الذي ينتظم تحت شعار "لنكتب معا مستقبل ابتكاراتكم" إلى دعم ومرافقة أصحاب الأفكار المبتكرة وباعثي المشاريع الراغبين في تطوير مؤسساتهم الناشئة وتحويل مشاريعهم إلى شركات ذات قدرة تنافسية عالية وتشغيلية مرتفعة.


ويتضمن برنامج هذه التظاهرة استعراض الآليات الكفيلة بالحصول على علامة "مؤسسة ناشئة" والاستفادة من الامتيازات التي يمنحها قانون المؤسسات الناشئة.


كما سيتيح اللقاء للمشاركين التعرف على سبل تطوير إثبات المفاهيم (PoC) عبر برنامج "VAIR" وتسريع إطلاق النموذج الأولي للمنتج (MVP) وتسويقه عبر برنامج "MAIR".

وسيكون هذا اليوم الترويجي والتأطيري بمثابة نقطة انطلاق لبرنامج مرافقة مشخص ومستمر يؤمنه خبراء محضنتي المؤسسات التابعتين لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بكل من نابل وبرج السدرية.

وتشمل مجالات المرافقة هيكلة المشاريع وإعداد ملفات التمويل والربط الفاعل مع مختلف الأطراف الفاعلة في المنظومة الوطنية لريادة الأعمال والابتكار.

وقد وضعت الجهة المنظمة على ذمة الراغبين في المشاركة والاستفادة من هذه الورشات والمرافقة الفنية رابطا الكترونيا للتسجيل القبلي عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المصاحب للمعلومة التأطيرية إلى جانب توفير قنوات اتصال مباشرة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني للمحضنتين المعنيتين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332933

babnet

كل الأخبار...

15:40 - منوبة: تقدّم موسم الحصاد بنسبة تفوق 90 بالمائة
15:38 - الحكم استئنافيا بسجن الصحفي هيثم المكي عاما.. ونقابة الصحفيين تندد
15:34 - الترجي الرياضي يعزز صفوفه بمتوسط الميدان الدولي التونسي محمد بالحاج محمود
15:15 - المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقدم غدا الخميس دراسة حول الرياضيات في قلب التنمية في تونس
14:34 - وزارة الشؤون الخارجية تفتح مناظرة خارجية لانتداب 50 كاتباً للشؤون الخارجية
14:25 - الدورة 44 لمهرجان بوقرنين الدولي: 16 سهرة فنية والجزائر ضيف الشرف
14:24 - وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تنظم يوم "المؤسسات الناشئة" بنابل لتعزيز الابتكار ومرافقة الباعثين الشبان
14:06 - ( الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي مردها الاستعمال المكثف للمكيف (مدير عام الستاغ
13:37 - الانطلاق الرسمي للدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب من ولاية زغوان
13:15 - معتمدية الوردية تعلن انطلاق دروس مجانية في اللغة الألمانية بداية من 18 جويلية الجاري
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Eng - Arg | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 15 جويلية 2026 | 1 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:40
16:16
12:32
05:12
03:24
الرطــوبة:
% 16
Babnet
Babnet42°
41° Babnet
الــرياح:
5.33 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-30
42°-28
43°-30
43°-30
43°-30
  • Avoirs en devises 23150,4
  • (14/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37540 DT
  • (14/07)
  • 1 $ = 2,95410 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/07)     1214,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/07)   29268 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio