وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تنظم يوم "المؤسسات الناشئة" بنابل لتعزيز الابتكار ومرافقة الباعثين الشبان

تنظم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يوم الخميس 23 جويلية 2026، فعاليات تظاهرة "يوم المؤسسات الناشئة بنابل" (STARTUP DAY NABEUL 2026)، وذلك بمقر محضنة المؤسسات التابعة للوكالة بنابل بداية من الساعة العاشرة صباحاً.ويهدف هذا الحدث الاقتصادي، الذي ينتظم تحت شعار "لنكتب معا مستقبل ابتكاراتكم" إلى دعم ومرافقة أصحاب الأفكار المبتكرة وباعثي المشاريع الراغبين في تطوير مؤسساتهم الناشئة وتحويل مشاريعهم إلى شركات ذات قدرة تنافسية عالية وتشغيلية مرتفعة.ويتضمن برنامج هذه التظاهرة استعراض الآليات الكفيلة بالحصول على علامة "مؤسسة ناشئة" والاستفادة من الامتيازات التي يمنحها قانون المؤسسات الناشئة.كما سيتيح اللقاء للمشاركين التعرف على سبل تطوير إثبات المفاهيم (PoC) عبر برنامج "VAIR" وتسريع إطلاق النموذج الأولي للمنتج (MVP) وتسويقه عبر برنامج "MAIR".وسيكون هذا اليوم الترويجي والتأطيري بمثابة نقطة انطلاق لبرنامج مرافقة مشخص ومستمر يؤمنه خبراء محضنتي المؤسسات التابعتين لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بكل من نابل وبرج السدرية.وتشمل مجالات المرافقة هيكلة المشاريع وإعداد ملفات التمويل والربط الفاعل مع مختلف الأطراف الفاعلة في المنظومة الوطنية لريادة الأعمال والابتكار.وقد وضعت الجهة المنظمة على ذمة الراغبين في المشاركة والاستفادة من هذه الورشات والمرافقة الفنية رابطا الكترونيا للتسجيل القبلي عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المصاحب للمعلومة التأطيرية إلى جانب توفير قنوات اتصال مباشرة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني للمحضنتين المعنيتين.